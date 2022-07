« La Carte aux trésors » du 27 juillet 2022 : ce soir sur France 3, direction le Doubs (VIDÉO)

5 ( 1 )

« La Carte aux trésors » du 27 juillet 2022 – Direction le Doubs ce soir pour Cyril Féraud et ses candidats avec un nouveau numéro inédit de « La Carte aux trésors ». Annie-Claire et Hugo, les deux candidats de ce mercredi, vont s’affronter et tout faire pour remporter le fameux trésor.







A suivre dès 21h10 sur France 3, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







« La Carte aux trésors » du 27 juillet 2022

Ce numéro démarre sur les remparts de la citadelle de Besançon et nous entraîne à la découverte du Doubs, sur notre zone de jeu qui longe la frontière suisse, de Besançon à Morteau, en passant par les hauts plateaux de Pontarlier.

Les deux candidats, Annie-Claire et Hugo, devront résoudre des énigmes pour retrouver la mythique rose des vents. Ils découvriront tous les secrets de ce beau département, et notamment la fabrication d’un fromage d’exception qui fait la fierté de toute la région : le comté, produit qui, grâce au travail des hommes et des femmes, perpétue une tradition ancestrale. Ils s’envoleront ensuite sur les pas de Gustave Courbet. Le célèbre peintre de L’Origine du monde est un enfant du pays qui, tout au long de sa vie, s’est inspiré des paysages enchanteurs de sa terre natale. Enfin, ils partiront à la rencontre des sangliers que l’on trouve dans les forêts, mais ce ne sont pas ceux auxquels vous pensez ! C’est le nom donné à une poignée d’artisans qui font perdurer un savoir-faire très surprenant…



À propos

Dans chaque émission, deux concurrents – le rouge et le bleu – s’affrontent dans une course d’orientation géante au cœur d’un département français. Leur objectif : résoudre 3 énigmes pour trouver la « rose des vents » qui leur permettra de tenter de remporter le Trésor d’une valeur de 5 000 €.

Toutes les épreuves sont liées à la culture, la géographie, l’histoire ou les traditions de ce territoire, afin de découvrir les richesses du patrimoine local. Pour se déplacer, les concurrents disposent chacun d’un hélicoptère. Mais, surtout, une fois à terre, ils doivent compter sur les habitants pour les aider à progresser au plus vite et percer tous les secrets des énigmes !

Des nouvelles règles qui renforcent le suspense du jeu

Pour ces nouveaux épisodes inédits, les candidats seront soumis dans certaines énigmes à de nouvelles règles qui viennent renforcer l’intensité du jeu.

• « L’énigme sans hélico » les forcera à se débrouiller par leurs propres moyens ou à utiliser un moyen de transport alternatif qui leur sera proposé (bateau, vélo, véhicule électrique…).

• « L’énigme à un seul vol » les obligera à être stratégiques et à tenter des coups de poker, car ils ne pourront utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois dans l’énigme entière.

• « L’indice bonus » caché quelque part sur leur parcours, leur donnera une indication précieuse sur la localisation de la capsule mais leur fera perdre du temps. Un choix cornélien !

Bande-annonce

On termine avec les images, celles de la bande-annonce…

🚁😍 Du suspense et des paysages à couper le souffle… Direction le #Doubs pour @LCATofficiel avec @cyrilferaud, demain à 21.10 ! pic.twitter.com/fVGcqhq50H — France 3 (@France3tv) July 26, 2022

« La Carte aux trésors » c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

