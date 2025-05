La Carte aux trésors du 16 mai : direction la Meurthe-et-Moselle ce soir sur France 3 (VIDÉO)

Publicité





La Carte aux trésors du 16 mai 2025 – C’est un numéro inédit de « La Carte aux trésors » ce vendredi soir sur France 3. Cyril Féraud vous emmène en Meurthe-et-Moselle.





A suivre dès 21h10 sur France 3, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







La Carte aux trésors du 16 mai 2025, la Meurthe-et-Moselle

Dans cet épisode inédit de La Carte aux Trésors, Cyril Féraud vous entraîne à la découverte des richesses de la Meurthe-et-Moselle. De Briey à Baccarat, en passant par Nancy, Pont-à-Mousson, Toul et le superbe lac de Pierre-Percée, la zone de jeu s’étend le long de la Moselle, révélant un territoire aux mille visages : patrimoine remarquable, paysages majestueux et excellence artisanale.

Les candidats, Adélaïde (rouge) et Vianney (bleu), s’affrontent dans une course palpitante, ponctuée d’énigmes et de défis. Leur objectif : retrouver les précieuses capsules disséminées dans cette vaste région pour accéder au Trésor final.



Au fil de cette aventure haletante, vous découvrirez des lieux fascinants où le feu façonne la matière, symboles du savoir-faire verrier et céramique qui fait la fierté de la région. Vous plongerez également dans l’univers raffiné de l’Art Nouveau à Nancy, berceau de ce courant artistique majeur, avant d’explorer les impressionnantes fortifications édifiées avant la Première Guerre mondiale – un héritage militaire parmi les plus imposants jamais construits.

Engagée pour la planète, La Carte aux Trésors compense l’intégralité des émissions carbone générées par le tournage de chaque épisode, via des projets localisés exclusivement en France, en partenariat avec la start-up Stock CO2. À ce jour, c’est la seule émission française à adopter une telle démarche.

À propos

Cette saison, Cyril Féraud vous invite à parcourir les trésors du patrimoine de nos plus belles régions. Au fil des épisodes, vous explorerez la baie de Quiberon et ses environs, la côte Fleurie et le pays d’Auge, la Meurthe-et-Moselle ou encore la Bourgogne Sud. L’aventure vous entraînera aussi à redécouvrir les paysages grandioses et les richesses méconnues de la Maurienne et de la Lozère.

Un jeu en trois parties

• Les énigmes : Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

• La rose des vents : Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

• Le trésor : C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent rencontrer de nouvelles contraintes sur une ou plusieurs énigmes. Ils devront adapter leurs stratégies en fonction de ces obstacles, comme « L’énigme sans hélico », où ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser un mode de transport alternatif, « Un seul vol », où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois, et « Le bonus », où ils peuvent choisir de récupérer un indice supplémentaire pour décrypter l’énigme.

La Carte aux Trésors privilégie l’interactivité avec le public. Pendant la diffusion, la carte de jeu est désormais accessible grâce à un QR code affiché à l’écran. Ce QR code permet d’accéder à la carte de jeu ainsi qu’à de nombreuses informations sur les différents sites visités par les candidats.

La Carte aux trésors du 16 mai, bande-annonce

« La Carte aux trésors » est de retour ce soir dès 21h10 sur France 3 !