« Réunions » du 14 juillet 2022 : les épisodes de ce soir avec Laetitia Milot sur France 3 (vidéo)

Réunions, vos épisodes du 14 juillet 2022 – France 3 est mode rediffusions ce jeudi soir avec la série « Réunions ». Au programme ce soir, les trois premiers épisodes de la saison 1, à voir ou revoir dès 21h10 sur France 3, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Au casting, Laetitia Milot, Loup-Denis Elion, Sara Martins ou bien encore Pascal Legitimus.







« Réunions » : présentation

Lorsque Chloé apprend que Jérémy, son compagnon, a hérité de l’hôtel de son père « inconnu » à la Réunion, elle y voit l’occasion de commencer une nouvelle vie avec sa famille recomposée, loin de Roubaix et de leurs soucis financiers… Elle se lance avec passion dans la gestion de l’hôtel avec les deux demi-frères, l’un blanc, l’autre métis, qui ignoraient jusqu’à présent leur existence respective. Chloé réussira t’elle à récréer une nouvelle tribu ?

Les deux épisodes de ce soir

Episode 1 : Saut dans le vide



Episode 2 : la gifle – Vanessa, la fille de Chloé, est loin de goûter ce changement de vie radical. Sa seule obsession, quitter La Réunion au plus vite pour retrouver sa «vraie» vie et ses amis à Roubaix ! Elle se comporte de manière insupportable dans l’espoir d’être renvoyée en métropole. Face à cette attitude, c’est Victoire, l’épouse d’Antoine, qui craque la première en lui donnant une gifle. Entre Chloé et Victoire, cette gifle sonne le début d’une guerre des mères où travail en famille et zizanie ne font pas bon ménage…

Episode 3 : Mensonges – Viana, la mère de Jérémy, débarque sans prévenir à La Réunion. Brouillée avec son fils depuis qu’il a découvert l’identité de son père, elle est prête à tout pour continuer de lui cacher la vérité, quitte à simuler une maladie pour l’attendrir. Mais ce dernier n’est pas dupe ; c’est un véritable concours de comédie qui s’engage entre la mère et son fils, entre vérité, mensonges et faux-semblants. C’est alors que le cuisinier de l’hôtel tombe malade. Viana, ayant été elle-même cuisinière, est la seule à pouvoir les tirer de ce mauvais pas. Il est peut-être temps d’enterrer la hache de guerre pour parer au plus urgent, la bonne marche de l’hôtel…

« Réunions » : casting complet et personnages

Avec dans les rôles principaux : Laetitia Milot (Chloé), Loup-Denis Elion (Jérémy), Sara Martins (Victoire), Nicolas Bridet (Antoine), Pascal Légitimus (Gabriel), Nicolas Chupin (Dom), Eva Darlan (Jeanne), Delixia Perrine (Viana), Marie De Dinechin (Vanessa), Matteo Perez (Maxime), Mathis Larobe (Enzo), Gilles Agelou (Frédéric), Nawelle Eveillard-Ayad (Anaïs), Camille Mounier (Cheyenne)

