« Pékin Express : duos de choc » : quel binôme a été éliminé lors de l’épisode 3 ? (résumé + replay 20 juillet)

5 ( 1 )

« Pékin Express : duos de choc » résumé de l’épisode 3 du mercredi 20 juillet 2022 – C’est parti pour l’épisode 3 de la saison de Pékin Express après l’élimination de Théo Curin mercredi dernier. Chaque équipe doit commencer par s’acquitter d’une mission à un endroit précis du village !







Publicité





L’étape s’annonce compliquée : chaque binôme doit charger une bassine de thé et ils vont devoir la transporter jusqu’à Stéphane ! Les 3 équipes qui auront ramené le plus thé se qualifieront pour l’immunité.







Publicité





Valérie et Karine prennent la tête de la course. Et en arrivant sur la route de montagne, à l’arrière de la voiture, Karine comprend que c’est galère de ne pas perdre du thé… Tous les binômes arrivent à un parcours voiture interdite. Ils ont un parcours d’obstacles à faire avec le thé dans des verres, et à l’aveugle ! Inès et sa soeur sont les premières à le faire et à la terminer.

Valérie et Karine remportent la mission thé et se qualifient pour l’immunité ! Elles sont suivies de Inès et Anaïs, et Xavier et Yoann.



Publicité





Les équipes cherchent un hébergement pour la nuit. Le lendemain matin, place à l’épreuve d’immunité. C’est Xavier Domergue et Yoann Riou qui la remportent !

Place ensuite à la suite de l’étape et c’est le retour du quizz express. Valérie et Karine remportent l’étape et leur première amulette !

Just Riadh et Abdallah sont une nouvelle fois les derniers de l’étape. Ils choisissent, à la surprise générale, de ne pas faire de choix et de ne pas participer au duel final ! Ils sont donc éliminés ce soir.

Si vous avez loupé cet épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note