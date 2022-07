« Pékin Express : duos de choc » : quel binôme a été éliminé lors de l’épisode 4 ? (résumé + replay 27 juillet)

5 ( 1 )

« Pékin Express : duos de choc » résumé de l’épisode 4 du mercredi 27 juillet 2022 – C’est ce soir qu’était diffusé l’épisode 4 de « Pékin Express : duos de choc ». A la clé ce soir, une place en demi-finale !







Un épisode qui a vu une dégustation compliquée de spécialités du Sri Lanka sur les plages sauvages du sud de l’île.







Et avec le grand retour du drapeau rouge, l’étape était difficile pour les nerfs !

Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine étaient en duel final face à Xavier Domergue et Yoann Riou. Et alors que Valérie est finalement arrivée avant Xavier, elle qualifie son binôme pour la demi-finale de mercredi prochain.



Xavier Domergue et Yoann Riou sont donc éliminés ce soir, aux portes de la demi-finale.

Sont donc qualifiés pour la demi-finale : Inès Reg et sa sœur Anaïs, Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine, ainsi que Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin.

Si vous avez loupé cet épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

