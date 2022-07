« OPJ » du 28 juillet 2022 : début de la saison 3 inédite, vos épisodes de ce jeudi soir sur France 3

5 ( 1 )

« OPJ » du jeudi 28 juillet 2022 – C’est jeudi soir que France 3 lance la saison 3 inédite de sa série policière « OPJ ». Cet été, votre série revient sur France 3 pour une troisième saison inédite en première partie de soirée (4 x 52 min) et en journée (14 x 52 min).







Publicité





Pour commencer, deux nouveaux épisodes seront diffusés en première partie de soirée ce 28 juillet dès 21h10. Une grande enquête policière, intitulée « Sarah Clain » pour laquelle Lola Dewaere rejoint le casting.

A suivre ce soir dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







Publicité





« OPJ » du jeudi 28 juillet 2022 : les deux épisodes de ce soir

Episode 1

Le docteur Delorme est accusé d’avoir assassiné sa patiente et maîtresse de 18 ans, geste qu’il aurait maquillé en suicide. Alors qu’il sort de son procès menotté, les journalistes attendent son avocate, Sarah Clain. Celle-ci met en cause le travail de la commandante Clarissa Hoarau, laquelle a d’après elle mené une enquête à charge et omis d’explorer l’ensemble des possibles. En colère, le père de la victime se manifeste et brandit la photo de sa fille. Plus tard, au commissariat, Clarissa Hoarau exprime des doutes sur sa propre enquête. Soudain, le téléphone sonne : c’est Sarah Clain qui appelle à l’aide, enfermée dans le coffre d’une voiture.



Publicité





Episode 2

Alors que Youri Valdes, coach de Lucie Brunet, est plus que jamais soupçonné pour l’assassinat de la jeune femme, Jules, le fils du Docteur Delormeau, menace son père d’une arme à feu. En larmes, il lui reproche d’avoir trompé sa mère avec une fille de son âge. Finalement, les policiers le maîtrisent. Au commissariat, Clarissa continue de critiquer sa propre enquête, persuadée d’avoir fait mettre sous les verrous un innocent. De son côté, Maeva est sortie de l’hôpital contre avis médical et refuse de se reposer. Quand la police lui demande comment elle a pu tomber enceinte en étant toujours vierge, elle répond qu’elle pensait que cela «résoudrait tout». Sur ce, Sarah Clain arrive et spécifie à la jeune femme qu’elle peut garder le silence. Elle est désormais son avocate.

Le casting

Avec Yaëlle Trulès (Clarissa Hoarau), Antoine Stip (Gaspard Watson), Nathan Dellemme (Jackson Bellerose), Marielle Karabeu (Kelly Kwaté), Toussaint Martinetti (Florian Hoarau), Hindra Armede (Agathe Hoarau), Marion Campan (Joséphine Fleury)…

Et la participation exceptionnelle de Lola Dewaere (Sarah Clain)

La bande-annonce du lancement de la saison 3

La brigade la plus cool de l'île de la Réunion est de retour 🔎☀#OPJ revient pour une nouvelle saison inédite, demain à 21.10 ! @la1ere pic.twitter.com/CX2MNL8nUA — France 3 (@France3tv) July 27, 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note