« Pékin Express : duos de choc » : un premier binôme a-t-il été éliminé ? (résumé épisode 1)

4.7 ( 3 )

« Pékin Express : duos de choc » résumé et replay de l’épisode 1 du mercredi 6 juillet 2022 – C’est ce soir qu’M6 a lancé la toute nouvelle saison de Pékin Express, avec des binômes composés de célébrités et leurs proches.







Publicité





Rappel des équipes : Inès Reg et sa sœur Anaïs, Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine, Théo Curin et son agent Anne, Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin, Just Riadh et son meilleur copain Abdallah, Xavier Domergue et Yoann Riou.







Publicité





La première étape se déroulait au Sri Lanka. Dès leur sortie de l’avion, ils ont démarré avec une épreuve de paddle. Et contre toute attente, malgré la difficulté liée à son handicap, Théo Curin est arrivé en tête et s’est qualifié pour l’épreuve d’immunité !

Inès Reg et sa soeur sont arrivées 2ème, et Valérie Trierweiler et son amie en 3ème position. Ils ont donc participé à la première épreuve d’immunité de cette saison de Pékin Express. Elle a été brillamment remportée par Théo Curin !



Publicité





Pour le reste de l’étape, c’est le retour du drapeau noir. Inès et sa soeur l’ont et le transmettent ensuite à Rachel et Valentin. Ils le passent ensuite à Valérie et Karine, qui étaient en 2ème position. Le drapeau passe de binôme en binôme !

Rachel et Valentin remportent l’étape de peu devant Théo et Anne. Inès et sa soeur sont les dernières à récupérer le drapeau noir et elles finissent en dernière position ! Pour le duel final, elles choisissent d’affronter Xavier Domergue et Yoann Riou. Anaïs, la soeur d’Inès, est la plus rapide et remporte le duel !

C’est fini pour Xavier Domergue et Yoann Riou, à moins que l’enveloppe noire annonce que l’étape était non-éliminatoire. Et justement, c’est le cas ! Ils participeront à l’étape 2, qui sera diffusée mercredi prochain sur M6.

Si vous avez loupé ce premier épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note