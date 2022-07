Plus belle la vie du 1er août : Romain retrouve Vanessa (résumé et vidéo épisode 4590 en avance)

5 ( 1 )

Plus belle la vie spoiler, résumé de l’épisode 4590 du lundi 1er août en avance – Fan de la série quotidienne « Plus belle la vie » et curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 1er août. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Kevin n’a pas fermé l’œil de la nuit, il regarde Camille qui parle dans son sommeil en demandant à Jacob de ne rien dire. Emma est sous tension entre la souffrance de Mathis qui réclame son père et la mort de sa mère.







Publicité





De son côté, Baptiste s’installe chez Justine. Le jeune couple passe un cap supplémentaire et leur relation évolue. Kevin, qui a de plus en plus de doutes sur la culpabilité de Camille convainc Ariane de lui montrer l’enregistrement de la confrontation avec Jacob…

Jean-Paul se sent seul et ne semble pas manquer à Léa et Lucie. Prune contacte Patrick, elle a besoin de faire une photo d’un des bébés pour le dossier de production. Boher met Aurore en avant et la choisit pour cette présentation. Pendant la séance photo, Prune joue un numéro de charme à Boher qui tombe dans le panneau…



Publicité





Sylvia veut à tout prix retrouver la belle Vanessa. Emilie la met en garde et lui demande de ne pas se mêler des affaires de Vidal. Et justement Romain retrouve Vanessa là où il l’a rencontrée ! Mais elle reçoit un mystérieux appel et prend une nouvelle fois la fuite…

Plus belle la vie du 1er août, extrait vidéo : Romain retrouve son inconnue

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note