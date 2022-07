Plus belle la vie du 27 juillet : Ariane va voir Jacob (résumé et vidéo épisode 4587 en avance)

5 ( 4 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 4587 du mercredi 27 juillet en avance – Accro au feuilleton de France 3 « Plus belle la vie » et curieux de savoir ce qui vous attend, alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 27 juillet. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Emma s’en prend à Camille à la morgue. Elle est convaincue que c’est Camille qui a demandé à Jacob de tuer Alice ! Camille se rebelle, elle lui dit qu’elle n’est pas un monstre ! Kevin essaie de calmer le jeu, Emma parle sous le coup du choc…

Le lendemain, Baptiste se réveille chez Justine. Il a l’air heureux jusqu’à ce qu’il découvre les 12 appels en absence de Kevin… Et justement, Kevin frappe à la porte !

A la coloc, Sylvia a préparé un super petit dej à Romain. Emilie pense que c’est trop et qu’elle doit arrêter.

Chez Justine, Kevin explique à Baptiste que c’était urgent. Il lui annonce la mort de la mère d’Emma. Justine lui demande de qui il s’agit, il lui avoue que c’est sa belle-mère. Kevin lui demande d’aller voir Emma mais Baptiste n’a pas l’air chaud… Justine l’encourage à y aller.

Au cabinet, Romain est interrompu en pleine consultation par Sylvia qui fait parler une peluche. Romain lui annonce qu’il ne lui en veut plus mais il lui demande d’arrêter de se mêler de ses histoires de coeur.

Emma reçoit la visite de Baptiste. Elle le rembarre et le met à la porte.

Patrick et Jean-Paul se retrouvent avant le book des bébés. Sylvia vient les voir et leur conseille de se changer…

Sylvia, Romain et Emilie vont danser. A la caserne, Justine parle avec les enquêteurs sur les incendies. Baptiste arrive en retard, il se fait rappeler à l’ordre.

Prune accueille Patrick, Jean-Paul et les bébés. Jean-Paul fouille pendant qu’elle est avec Patrick. Il découvre une enveloppe de cash et sa carte d’identité avec son vrai nom. Ils doivent ensuite se mettre torses nus pour les photos.

Romain se fait draguer par une femme beaucoup plus âgée. Il rencontre ensuite une belle jeune femme, Vanessa. Elle prend la fuite mais oublie une chaussure…

Patrick fait le shooting, il se sent ridicule mais Prune le complimente. Jean-Paul trouve des prétextes pour ne pas enlever son tee-shirt. Une fois rentrés, Jean-Paul explique à Patrick ce qu’il a trouvé.

En prison, Ariane vient voir Jacob au sujet de la mort d’Alice. Elle lui annonce que le lendemain il sera interrogé avec Camille !

