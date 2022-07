EXCLU Plus belle la vie : Simon entre la vie et la mort, Emma enquête sur Justine qui cache quelque chose (infos PBLV)

4.2 ( 5 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 17 août 2022 On est dimanche et comme chaque week-end, il est temps pour les fans de la série marseillaise « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui vous attend en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Simon va se faire tirer dessus et se retrouve entre la vie et la mort !

Les pompiers sont sur place et Simon est transporté à l’hôpital. Eric est sous le choc et en pleine détresse. Eric devient dingue de ne pas connaitre le sort de Simon. Ariane le soutient comme elle peut… Simon est encore dans le coma et Eric lui fait la promesse de retrouver l’ordure qui lui a tiré dessus. Eric débarque au commissariat pour avoir des infos et n’hésite pas à retourner devant son ordi dont ou le mot de passe a changé. Boher lui demande de laisser faire la police et Eric lui lâche le nom de Marc Renkin, l’ex de Simon et Mallard, le voisin aigri.



Eric vient choper Marc, il s’apprête à le frapper lorsqu’Ariane l’en empêche. Marc a un alibi au moment où Simon s’est fait tirer dessus. L’arme avec laquelle Simon a été agressé est en fait celle que Eric lui avait donné. L’arme n’a pas été retrouvée. Eric se sent responsable.

Eric va ensuite trouver Mallard, qui s’effondre et jure qu’il n’a rien fait, il avoue même qu’il est un vieux con et qu’il s’en veut d’avoir autant embêté Simon. Eric comprend que Mallard n’y est pour rien et s’en va.

De son coté, Emma décide de tout faire pour se remettre avec Baptiste… Baptiste rejette Emma mais ne lui ferme pas totalement la porte non plus. Il est amoureux de Justine et tente d’avancer. Emma décide de suivre Justine. Celle-ci reconnait Emma et lui demande ce qu’elle lui veut. Les deux jeunes femmes s’affrontent. Emma joue carte sur table, elle veut récupérer Baptiste et elle demande à Justine qui elle avait au téléphone ? Elle avait l’air très proche de son interlocuteur… Justine balance à Baptiste que Emma l’a suivi dans la rue. Justine le prévient elle n’hésitera pas à s’en prendre à Emma si elle lui fait encore un coup comme ça…

Baptiste remarque que Justine n’arrête pas d’envoyer des messages, elle prétend commander à manger dans un resto. Emma demande à Barbara de garder Mathis le temps de régler une affaire : suivre Justine pour savoir ce qu’elle cache. Justine la conduit jusqu’a chez Olivier, le gourou !

Mirta avoue à Luc qu’elle ne peut résister face à ses sentiments. Luc prend la décision de ne plus se voir. Mais plus tard, il se rend dans la chambre de Mirta, ils s’embrassent et font l’amour. Plus tard, Luc croise le regard du crucifix accroché au mur et il quitte la chambre…

