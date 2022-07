Un si grand soleil du 27 juillet : Enzo en danger de mort (résumé et vidéo épisode 927 en avance)

4.2 ( 5 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 927 du mercredi 27 juillet en avance – Si vous êtes accro à « Un si grand soleil » et curieux de savoir ce qui vous attend, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans le premier épisode due la grande soirée du 27 juillet ! Rappelons que France 2 diffusera 6 épisodes à la suite mercredi soir.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Enzo est en voiture. Il tombe sur Kira mais oublie que c’est le jour de son oral de français. Il rentre et Florent le confronte au sujet de sa relation avec Aurore. Florent lui explique qu’il ne veut pas qu’il soit mêlé à cette affaire… Mais Enzo s’en fiche !



Camille et Steve se disputent au sujet de Séoul. Steve est prêt à y renoncer pour rester avec elle, ça énerve Camille. Elle ne veut pas qu’il passe à côté de cette opportunité à cause de ses parents.

Florent est au parloir avec Verneuil. Il avoue enfin avoir participé au trafic mais il charge son chauffeur… Florent trouve ça facile puisqu’il est mort et il doute encore de sa version. Florent informe Philippe qu’Enzo et Aurore sortent ensemble. Philippe affirme qu’il va parler à Aurore.

Camille passe son oral de français. Au dernier moment elle fait demi-tour ! Mais elle croise Eve, qui prend le temps de discuter avec elle. Eve pense que ça peut s’arranger mais elle doit d’abord passer son oral.

Kira sort de son oral, ça s’est super bien passé. Elle apprend que Camille s’est barrée, elle file la chercher ! De son côté, Steve est au parloir avec son frère. Marvin hallucine qu’il soit prêt à renoncer à la Corée pour Camille.

Quand la prof appelle Camille, elle n’est pas là… Kira la ramène pile au bon moment !

Clément parle avec Cécile. Elle veut arrêter Larrère pour le faire parler, contre l’avis de Clément qui aurait préféré continuer la filature. A la planque, Larrère découvre le cadre brisé par Thierry la veille… Il prévient Otero que quelqu’un a visité la planque ! Il décide de se barrer mais la police est déjà devant pour l’arrêter.

Camille sort de son oral toujours autant en colère. Steve lui envoie un sms pour lui parler. Il a réfléchi, il pense que c’est une erreur de renoncer à la Corée. Mais il promet de trouver une solution pour partir ensemble !

Manu rentre et retrouve Eve. Elle lui explique qu’elle a failli ne pas passer son oral.

Enzo parle à Aurore. Il lui parle de Florent et Aurore le manipule. Elle lui dit que Florent a fait du chantage à son père à ce sujet… Enzo est remonté mais se fout de l’avis de son père.

Carole frappe à la porte de Gary en pleine nuit. Elle a peur et demande si elle peut dormir sur son canapé. Il voit tout de suite qu’elle ne va pas bien et l’encourage à lui parler. Carole n’arrive plus à garder son secret… Elle lui dit tout et Gary lui confie qu’il savait pour le programme de protection des témoins. Carole l’embrasse !

Un si grand soleil du 27 juillet, extrait vidéo : la soirée de tous les dangers

Suivez « Un si grand soleil », du lundi au vendredi à 20h45 sur France 2.

