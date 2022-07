Plus belle la vie en avance : Kevin et Emma proches de la vérité sur César (vidéo PBLV épisode n°4593)

4.3 ( 6 )

Plus belle la vie en avance spoilers – Kevin et Emma vont finalement se rapprocher de la vérité sur César la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 3 Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, Kevin fait une découverte capitale !







Alors qu’il doute de Camille, Kevin décide de fouiller dans son téléphone portable… Kevin met des somnifères dans le café de Camille et lui prend son portable. Au commissariat, il lance un logiciel qui permet la récupération de données supprimées. Camille a envoyé un sms vide à César le jour de sa disparition.

Il découvre que Camille a envoyé un sms à César le 15 octobre dernier ! Emma en est certaine : c’est la date à laquelle elle a vu César pour la dernière fois ! Pour Emma, ils n’ont pas le choix ils doivent faire parler Camille.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4593 du 4 août 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

