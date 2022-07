Plus belle la vie : la série finalement sauvée après l’arrêt sur France 3 ? L’espoir renait !

4.2 ( 5 )

Fin de Plus belle la vie, un espoir pour les fans – C’est une nouvelle pleine d’espoir qu’a donné la productrice de la série quotidienne « Plus belle la vie » alors que celle-ci doit s’arrêter sur France 3 au mois de novembre.







Publicité





En effet, le feuilleton quotidien marseillais pourrait bien renaitre de ses cendres et être sauvé !







Publicité





« Nous adorerions que Plus belle la vie survive à son arrêt sur France 3. Nous y travaillons mais pour l’instant, il n’y a rien de signé. Mais nous croisons les doigts. Nous aimerions tellement pour nos comédiens et le public que ça continue ailleurs. Evidemment, que nous n’avons pas envie d’enterrer Plus belle vie, mais ce n’est pas nous qui décidons » a déclaré Claire de la Rochefoucauld, productrice de « Plus belle la vie », dans une interview pour Allociné.

Un peu d’espoir donc pour les fans de la série quotidienne, qui a vu le jour en août 2004.



Publicité





A LIRE AUSSI : EXCLU Plus belle la vie : Mirta a un cancer, Emma apprend la mort de sa mère, Jacob couvre Camille (infos PBLV)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note