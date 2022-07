Un si grand soleil en avance : Inès se confie à sa mère (résumé + vidéo épisode n°911 du 5 juillet 2022)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 5 juillet en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Inès va finalement se confier à sa mère ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, elle va lui raconter l’agression de Maxime et Mo va la soutenir et la conseiller…







Un nouvel épisode de votre série à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 911



Inès se confie à Mo au sujet de l’agression dont elle a été victime. Elle lui parle des gestes déplacés de Maxime, son patron, et comment elle a réussi à partir à temps. Elle n’a pas dormi de la nuit… Mo lui conseille de porter plainte et de ne surtout pas retourner à la salle de sport.

Alors que Jade mène les négociations, Mo sait exactement comment réagir face à une situation compliquée. Gary, quant à lui, a toujours tendance à se mêler de ce qui ne le regarde pas…

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 5 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

