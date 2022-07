« Qui peut nous battre ? » du 25 juillet : votre nouveau jeu ce soir sur M6

5 ( 1 )

« Qui peut nous battre ? » du 25 juillet – M6 lance un tout nouveau jeu de culture général ce lundi soir à la télé, présenté par Eric Antoine avec la participation de Cristina Cordula, Hélène Segara, Marie Portolano, Philippe Etchebest et Mac Lesggy.







A suivre sur M6 dès 21h10, puis en replay gratuit sur 6play.







Pour la première fois, 6 experts de M6 vont être réunis et participer ensemble à un jeu de culture générale inédit. Face à eux, 100 candidats qui pensent être meilleurs qu’eux sur leur thématique d’expertise : cuisine, sciences et santé, musique, maison, actualité, mode, sport, divertissement, etc. Leur but : battre les experts de M6. Alors, un candidat sera-t-il assez fort pour battre les experts de M6 ou ces derniers réussiront-ils à tenir leur rang ?

6 THÉMATIQUES, 6 MANCHES, 6 QUESTIONS : 1 SEUL GAGNANT !

6 manches :

Dans lesquelles 100 candidats jouent face aux animateurs. À l’issue de chaque manche le meilleur des 100 candidats jouera en face-face avec l’expert M6 sur la thématique de prédilection de ce dernier.



1 finale :

Le meilleur candidat sur l’ensemble des manches affrontera cette fois tous les experts de M6

lors d’une grande finale pour remporter jusqu’à 30 000 euros.

Mais attention, l’équipe de M6 joue pour un téléspectateur et fera tout pour lui faire remporter la cagnotte !

La bande-annonce

"Moi je suis là pour gagner"

Vos animateurs préférés vont défier 100 candidats autour de questions qui concernent leur domaine de compétence 🥇✅ #QuiPeutNousBattre, lundi à 21:10 pic.twitter.com/zMnSo0Akqw — M6 (@M6) July 22, 2022

Alors qui l’emportera, l’équipe M6 ou l’un des 100 candidats ? Découvrez vos animateurs préférés comme vous ne les avez jamais vus… Plus que jamais, c’est pour vous qu’ils vont se battre !

