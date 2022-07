Plus belle la vie du 25 juillet : Emma met Baptiste à la porte (résumé et vidéo épisode 4585 en avance)

5 ( 1 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 4585 du lundi 25 juillet en avance – Accro à « Plus belle la vie » et curieux de découvrir ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 25 juillet. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Baptiste demande à Emma si elle va bien, elle affirme que oui mais il note que ça n’a pas l’air d’aller… Il s’excuse d’avoir été d’astreinte tout le week-end et qu’elle ait gardé Mathis seule. Baptiste reçoit un appel, il est convoqué à la caserne. Emma détourne la tête quand Baptiste veut l’embrasser.

Camille débarque au moment où Baptiste s’en va. Camille est désolée d’avoir emmené Emma au cinéma en plein air et qu’elle ait vu Baptiste avec Justine. Emma demande à Camille si elle savait qu’ils seraient là, elle lui promet que non ! Emma envoie balader sa soeur, qui s’en va en lui rappelant que c’est pas elle qui l’a trahie mais Baptiste…

A LIRE AUSSI : EXCLU Plus belle la vie : Simon entre la vie et la mort, Emma enquête sur Justine qui cache quelque chose (infos PBLV)



Publicité











Publicité





Baptiste rejoint Justine à la caserne, ils sont convoqués tous les 2. Le chef du groupement territorial des Bouches-du-Rhône veut leur parler au sujet de leur enquête et des coquillages. Il les félicite, il a transmis les éléments au procureur. Il leur propose de participer à l’enquête !

Au commissariat, Jean-Paul est avec Ariane et il a encore emmené Aurore. Kévin vient les informer que le procureur arrive, il cache la petite sous le bureau. Revel sent une mauvaise odeur, loin d’imaginer que c’est la couche sale de la petite. Jean-Paul n’a pas d’autre choix que de dire qu’il a pété ! Xavier s’en va en lui conseillant d’aérer la pièce.

Eric et Simon sont ravis de voir que l’eau est revenu, le barrage est débloqué. Eric avoue avoir envoyé Ariane faire peur au voisin. Mais Simon n’apprécie pas qu’il ait fait ça sans lui en parler. Eric veut qu’il l’accompagne à un pot, il refuse et s’en va…

Patrick promène Raphaël sur la place. Il croise une femme, Prune, qui dit être directrice de casting pour bébés. Elle lui dit que le petit serait parfait pour tourner avec une grande actrice américaine ! Patrick dit qu’il doit en parler à sa mère, Prune lui laisse sa carte.

Au commissariat, un jeune couple se plaint d’une arnaque venant d’une femme qui s’est présentée comme étant directrice de casting. Ils ont dépensé 3.000 euros ! Jean-Paul se moque du fait qu’ils aient cru à ce qu’elle leur a dit.

Baptiste rentre et raconte la bonne nouvelle du jour à Emma. Mais elle le confronte sur son infidélité avec Justine ! Elle lui explique qu’elle les a vus et Baptiste est incapable de se justifier. Il dit qu’il avait besoin de respirer.

Patrick rappelle Prune, il est d’accord pour que Raphaël passe le casting. Jean-Paul arrive pile à ce moment là pour lui expliquer l’arnaque de la directrice de casting ! Ils décident d’enquêter. Xavier arrive et les trouve avec les bébés. Ils prétextent s’occuper de l’affaire.

Emma s’est enfermée dans la salle de bain. Baptiste affirme qu’il est désolé. Emma sort et met les affaires de Baptiste dans un sac, elle le met à la porte. Elle lui assure que cette fois, elle n’acceptera pas !

Eric arrive au bar du Mistral et rejoint Ariane pour son pot. Il discute avec Jean-Paul avant d’appeler Simon pour s’excuser, il pensait bien faire. Léo voit qu’Eric n’a pas l’air bien. Mais surprise, Simon est venu et Eric retrouve le sourire.

De retour chez eux, Eric s’excuse auprès de Simon et promet que la prochaine fois il lui en parlera.

Les Castel mettent des graviers pour sécuriser les lieux. Il retrouve un corps ! Luna connait l’identité de la personne : c’est Alice Ruiz, la mère d’Emma !

Plus belle la vie du 25 juillet, extrait vidéo : Emma et Baptiste, la rupture

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note