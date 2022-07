« Pékin Express : duos de choc » : quel binôme a été éliminé lors de l’épisode 2 ? (résumé + replay 13 juillet)

5 ( 1 )

« Pékin Express : duos de choc » résumé de l’épisode 2 du mercredi 13 juillet 2022 – C’est parti pour l’épisode 2 de la saison de Pékin Express. Xavier Domergue et Yoann Riou, sauvés par l’enveloppe noire mercredi dernier, partent avec un handicap pour cette étape.







Ils vont être accompagnés d’une femme, qui est chargée d’une corbeille de poisson frais ! Et Stéphane Rotenberg les informe qu’il n’y aura plus d’enveloppe noire, toutes les épreuves seront désormais éliminatoires.

Les équipes doivent se rendre au marché aux poissons de la ville, où une mission surprise les attend. Valérie et Karine sont en tête mais Théo et Anne les rattrapent et arrivent les 1ers sur le lieu de la mission. La suite des instructions est dans un blog de glace. Ils doivent trouver une solution pour le faire fondre ! Théo et Anne le font fondre sous l’eau chaude. Valérie et Karine les voient et les copient…







Tous les binômes arrivent et font pareil. Théo et Anne sont les premiers à réussir et à repartir. Mais ils doivent trouver un chauffeur qui accepte de chanter « Le lion est mort ce soir ». Pas facile !



Just Riadh et son meilleur copain Abdallah sont les premiers à rejoindre Stéphane, ils sont donc qualifiés pour l’épreuve d’immunité. Inès Reg et sa sœur Anaïs arrivent 2èmes, suivis de Rachel Legrain-Trapani et Valentin. Les autres ne sont pas qualifiés pour l’immunité. Théo et Anne sont très déçus en entendant leur balise sonner.

Après une nuit chez l’habitant, place à l’immunité. Il s’agit d’une épreuve culinaire ! C’est finalement Inès et Anaïs qui remportent l’épreuve d’immunité ! Elles sont directement qualifiés pour la 3ème étape.

Les binômes repartent avec une mission. Contre toute attente, c’est Xavier Domergue et Yoann Riou qui la terminent les premiers ! Ils repartent plus motivés que jamais pour remporter l’étape et l’amulette ! Mais c’est finalement Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin qui remportent encore une fois l’étape. Ils terminent juste devant Inès et sa soeur.

Théo et Anne sont avant-derniers tandis que Just Riadh et Abdallah sont les derniers. Ils décident d’affronter Théo et Anne lors du duel final en choisissant ceux qui étaient juste devant eux. Place au duel final entre Abdallah et Anne. Abdallah est le premier à revenir et s’excuse auprès de Théo. Théo Curin et son agent Anne sont donc les premiers éliminés de l’aventure !

Si vous avez loupé ce premier épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

