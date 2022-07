Shakira risque 8 ans de prison pour fraude fiscale !

5 ( 2 )

Shakira dans la tourmente ! Un procureur espagnol a requis une peine de huit ans de prison contre la chanteuse colombienne Shakira pour une affaire de fraude fiscale de 14,5 millions d’euros, commence annoncé vendredi par le parquet de Barcelone.







La chanteuse, qui a vendu plus de 80 millions de disques dans le monde, a refusé plus tôt cette semaine un accord avec le procureur qui aurait permis de clore l’affaire.







Shakira est accusée d’avoir omis de payer des impôts entre 2012 et 2014, période pendant laquelle la chanteuse assure ne pas avoir vécu en Espagne.

Le parquet n’est pas de cet avis et affirme que Shakira résidait habituellement en Espagne entre 2012 et 2014 et qu’en mai 2012. Il précise qu’elle a acheté une maison à Barcelone qui est devenue une maison familiale pour elle-même, son partenaire le footballeur Gerard Piqué, et leur fils né en Espagne en 2013.



Le procureur a ainsi demandé une peine de huit ans de prison et une amende de plus de 23 millions d’euros si elle est reconnue coupable. Aucune date de procès n’a encore été fixée.

