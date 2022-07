Les feux de l’amour : qui a tué Victor ? Résumés spoilers + vidéo du 1er au 5 août

5 ( 1 )

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 1er au 5 août 2022 – Alors que Victor est mort dans votre série quotidienne de TF1 « Les feux de l’amour », on vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.f vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’enquête sur la mort de Victor !







Publicité





Qui a tué Victor ? Chacun a sa théorie alors que Victoria est finalement accusée du meurtre de son père. Mais elle est victime d’un piège tendu par Adam, qui veut la faire accuser !

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 25 au 29 juillet 2022

Lundi 1er août 2022 : Devon semble confiant à l’approche de sa rencontre avec l’avocate concernant le testament de Kathrine. Jack est bouleversé par l’annonce de la mort de Victor. Nikki et Nicholas sont convaincus qu’Adam en est à l’origine. Paul ouvre une enquête pour le découvrir et Rey fait savoir à Adam qu’il est soupçonné. Sharon s’empresse de rendre visite à ce dernier pour le soutenir. L’ambiance est tendue entre Phyllis et Summer, qui n’était pas au courant de son stragème pour récupérer des parts du Grand phénix.



Publicité





Mardi 2 août 2022 : Paul et Rey interrogent Suzanne Fuller, qu’ils soupçonnent d’avoir trafiqué le traitement de Victor. De retour à Genoa City, Jack félicite le travail de Kyle, avant de lui reprocher son absence auprès de Summer suite à la mort de son grand-père. Adam tente, en vain, de convaincre Chelsea de le laisser voir Connor. Sharon vient enfin prendre des nouvelles de Nick, mais ce dernier lui reproche de prendre la défense d’Adam quant à son implication dans la mort de Victor.

Mercredi 3 août 2022 : Tout le monde essaie de savoir qui a changé le dosage des médicaments qui a provoqué la mort de Victor. Beaucoup pensent qu’il s’agit d’Adam, mais Rey vient arrêter quelqu’un d’autre…

Jeudi 4 août 2022 : Victoria est accusée du meurtre de son père après qu’Adam ait placé des preuves dans son bureau pour la piéger. William essaie de convaincre Nikki et Victor de dire la vérité pour disculper Victoria. Adam repense à la relation conflictuelle qu’il entretenait avec son père. Jack décide d’écrire l’histoire de la famille Abbot et il demande à Traci de l’aider.

Vendredi 5 août 2022 : Sharon essaie de convaincre Adam de l’aider à innocenter Victoria. Abby, Victoria, Nikki et Nate reçoivent les condoléances de leurs amis, tout en essayant de cacher que Victor est toujours en vie. Devon tente de savoir qui veut le manipuler par le biais d’Amanda. Chloé est heureuse de pouvoir réutiliser son vrai nom.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir les premières minutes de l’épisode du lundi 1er août en vidéo, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note