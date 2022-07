« Tropiques Criminels » du 15 juillet 2022 : les épisodes de ce soir sur France 2

5 ( 1 )

« Tropiques Criminels » du 15 juillet 2022 – Votre série de France 2 « Tropiques Criminels » est en mode rediffusions ce vendredi soir. Au programme aujourd’hui, deux épisodes de la saison 1.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV.







« Tropiques Criminels » du 15 juillet 2022 : vos épisodes

Saison 1, Épisode 5 : Mélissa voit un chauffard passer sous ses yeux et le prend en chasse. Le conducteur est manifestement en fuite. Grâce à des renforts, elle peut procéder à l’arrestation du chauffeur et de son passager. Des impacts de balle criblent le véhicule et des traces de sang sont relevées. Les deux jeunes arrêtés expliquent qu’ils ont trouvé la voiture, qui appartient à un certain Marvin Sandiaille. L’homme est certainement blessé et un avis de recherche est lancé pour le retrouver. L’épouse du disparu confirme qu’il n’est pas rentré de la nuit. Bientôt, un cadavre est découvert dans la forêt…

Saison 1 Épisode 6 : Un corps calciné est découvert au coeur de la forêt tropicale de Balata, une hâche plantée dans son dos. L’identification est difficile car il faut procéder à une analyse dentaire. L’identité du cadavre est celle du botaniste Sébastien Kermel. Les enquêtrices Mélissa et Gaëlle décident de faire un tour chez lui. Elles découvrent une maison vide ainsi que de nombreuses traces de sang…



