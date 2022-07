Un si grand soleil : ce qui vous attend le vendredi 15 juillet (résumé et vidéo épisode 919 en avance)

5 ( 1 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 919 du vendredi 15 juillet en avance – Curieux de connaitre ce qui vous attend dans votre série « Un si grand soleil » ? On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 15 juillet ! Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







La juge est dans le bureau de Becker. Ils parlent de la mort du chauffeur de Philippe Verneuil et pensent que ça l’arrange bien… Becker pense qu’il faut faire attention à Carole, qui est clairement en danger.







Mais alors qu’elle devrait être dans son mobilhome, Carole Martinez n’est pas là et son téléphone est posé sur la table…

Au commissariat, Akim est sur son téléphone. Il explique à Elise qu’il a trouvé un super appart pour Lucille et lui. Et il lui confie qu’il aimerait bien fonder une famille.



Carole est avec Gary dans le camping, ils discutent jeux de société. Le flic en charge de sa protection la rappelle à l’ordre une fois Gary parti. Elle ne doit pas sortir sans son téléphone et rester joignable à tout moment ! Carole est inquiète et comprend qu’il se passe quelque chose.

En prison, Manu inspecte la cellule du chauffeur de Verneuil. Il la fouille de fond en comble mais ne trouve rien. Il interroge ensuite son co-détenu, qui affirme n’avoir rien vu ni entendu.

Alice est avec Noémie. Elle lui présente Rémi, qu’elle a embauché pour l’aider.

Lucille est chez elle, elle reçoit un appel qui l’a réjouit : elle va partir en mission plusieurs mois !

Manu décide de laisser tomber la filature de Ludo, qui ne donne rien. De son côté, Alice parle avec Ludo et lui demande s’il a des nouvelles de Jade. Il explique que non, elle ne l’a pas rappelé, et il prend des nouvelles de Noémie… Elle lui répond qu’ils montent une action contre ceux qui bétonnent toute la région.

Guilhem appelle Carole, la police va la réentendre. Il lui annonce la mort du chauffeur et explique que ce n’est surement pas un suicide. Carole a peur et pense être la prochaine sur la liste !

Enzo se fait beau pour son rendez-vous avec Aurore. Il est stressé, il ne sait pas ce qu’Aurore veut avec lui… Kira essaie de le rassurer.

Carole pleure dans son mobilhome, elle ne répond pas quand Gary frappe à la porte. Lucille annonce à Akim qu’elle a été retenue pour le poste de correspondante permanente à Barcelone ! Elle veut qu’Akim vienne avec elle… Mais Akim n’en a pas envie ! Il s’en va.

A la coloc, personne n’est dispo pour recevoir le mec du gaz. Ludo veut participer à l’action contre Mondial Bitume avec Alice et Noémie. Bilal comprend que c’est surtout pour Noémie que Ludo y va… Il lui conseille de la prévenir avant d’y aller.

Enzo retrouve Aurore et ils font connaissance. Aurore lui confie qu’elle ne ressent pas la différence d’âge entre eux… Elle semble clairement intéressée. Mais quand il lui propose de dîner, elle préfère rentrer. Ils repartent à pied et se rapprochent. Mais au moment où ils allaient s’embrasser, Aurore prend la fuite et lui demande de l’oublier !

Un si grand soleil du 15 juillet, extrait vidéo

Suivez « Un si grand soleil », du lundi au vendredi à 20h45 sur France 2.

