66 minutes du 7 août : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

66 minutes du 7 août 2022, sommaire et reportages – Comme chaque dimanche après-midi, rendez-vous en ce dimanche 7 août dès 17h45 sur M6 pour deux numéros de « 66 minutes grand format » présentés par Xavier de Moulins. On vous propose dès maintenant de découvrir le sommaire et il s’agit de rediffusions !







Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.

Sommaire et extraits vidéos de 66 minutes du dimanche 7 août 2022

« 220 millions : la machine derrière le jackpot record du loto »

La Française des Jeux nous a exceptionnellement révélé les secrets du tirage ultra contrôlé de l’EuroMillions ! En jeu ce jour-là : 163 millions d’euros, une somme qui ne laisse personne indifférent pas même Jean Pierre Foucault…



Le sommaire de la seconde émission, qui sera diffusée à 18h45, n’a pas été transmis par la chaîne.

