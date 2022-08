Un si grand soleil du 8 août : Jacques se suicide (résumé épisode 946 en avance)

5 ( 13 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 946 du lundi 8 août en avance – Si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » et que vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 5 août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Marc apprend que son père a été arrêté par la police. Jacques est au commissariat avec Elise… Marc annonce la nouvelle à Myriam. Louis se réveille mais Marc ne veut rien lui dire. Myriam pense que c’est mieux qu’il sache, Marc annonce donc à Louis que son grand-père est en garde à vue.







Jacques reconnait les faits, il explique qu’il n’avait pas le choix. C’était ça ou la faillite. Elise lui rappelle qu’il risque 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amande. Johanna, son avocate, est à ses côtés et demande qu’on lève la garde à vue. Elise confirme qu’ils vont en rester là mais avant, Elise informe Jacques que la banquière a reçu un mail anonyme pour le dénoncer. Jacques est choqué et affirme ne pas savoir qui a pu faire ça. Mais il a un flash et repense à son ex belle-fille.



Victor et Hélène sont ensemble. Victor se demande s’il ne devrait pas dire la vérité à Claire, Hélène a peur. Victor se dit optimiste, il pense que ça va aller. Et il l’invite à dîner au resto le soir même.

Victor part bosser et laisse un message vocal à Claire. Il lui demande de passer le voir pour lui parler…

Marc et Louis arrivent au tennis. Louis annonce à sa mère que Jacques est en garde à vue. Elle répond qu’elle était au courant pour le faux et remet toute la faute sur Myriam. Pendant ce temps là, Jacques est au tribunal avec Johanna.

A l’hôpital, Claire donne le dernier planning à Janet, qui regrette son départ de son service. Elle affirme qu’elle était une victime dans cette histoire.

Claire débarque aux Sauvages, Victor est gêné. Il a du mal à lui dire mais finit par balancer qu’il a revu Hélène et qu’il compte la revoir. Claire lui demande s’ils couchent ensemble, il avoue… Claire est très remontée et sous le choc. Elle pense qu’Hélène le manipule pour l’atteindre.

Johanna explique à Jacques qu’ils vont plaider les circonstances atténuantes. Elle lui conseille de ne pas baisser les bras et de trouver un repreneur pour ne pas déposer le bilan. Jacques refuse que Johanna le raccompagne, il s’effondre en pleine rue…

A l’hôpital, Claire tombe sur Hélène. Elle affirme voir très clair dans son jeu et lui explique qu’elle ne la laissera pas lui faire du mal. Hélène lui demande de passer à autre chose.

Hélène retrouve Victor. Elle ne veut plus aller dîner, elle lui parle de sa confrontation avec Claire. Elle se demande s’ils ne devraient pas arrêter, mais Victor n’en a pas envie.

Florent rentre et découvre que Claire ne va pas bien. Elle lui explique la situation, elle est à bout et pleure. Florent lui conseille de prendre du recul mais elle n’y arrive pas et ne veut plus voir son père. Florent pense que c’est une erreur.

Au club de tennis, Kira vient voir Louis. Ils finissent par se sourire. Mais pendant ce temps là, Jacques est en voiture et appelle Louis, qui ne décroche pas. Il lui laisse un message, il dit qu’il est désolé et qu’il espère qu’il pourra le pardonner, il l’aime. Jacques pleure, enlève sa ceinture et fonce… Jusqu’à un terrible accident !

