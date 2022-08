Audiences TV prime 27 août 2022 : « Meurtres à Tahiti » petit leader devant « The Voice Kids » en hausse

5 ( 6 )

Audiences TV prime 27 août 2022. Hier soir et malgré son statut de rediffusion, victoire de France 3 et de son téléfilm « Meurtres à Tahiti ». Porté par Jean-Michel Tinivelli et Vaimalama Chaves, il a été vu ou revu par 3.43 millions de Français soit 20.8% des téléspectateurs.







Audiences TV prime 27 août 2022 : autres chaînes

« The Voice Kids » en hausse cette semaine. 3.33 millions de fidèles ont répondu à l’appel soit 19.9% de l’ensemble du public. Mais TF1 était très largement en tête sur les cibles avec 29% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 44% sur les 15-24 ans

#Audiences @TF1 Encore de belles performances pour #TheVoiceKids Très largement leader sur la soirée et en hausse ↗️ avec en moyenne : 📌 3,3 M de Tvsp ✅ 29% PdA FRDA-50 ans

✅ 44% PdA 15-24 ans

✅ 24% PdA 25-49a ⏰ RDV samedi prochain à 21h10 sur @TF1 pic.twitter.com/8moO4WjHYH — TF1 Pro (@TF1Pro) August 28, 2022



France 2 complète le podium mais sans briller. Le dernier numéro de la saison de « Fort Boyard » n’a été en mesure que de rassembler 1.90 million de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne d’à peine 10.4%. Plus faible résultat de la saison.

Encore une belle performance pour France 5 et son magazine « Echappées belles » qui hier soir nous proposait une très belle escale en Suède. Elle a fait rêver ou pas 980.000 Français (pda 5.9%).

Gros flop pour M6 et le final de « The Lost Symbol » dont les deux premiers épisodes de la soirée n’ont rassemblé que 844.000 personnes (pda 5.2%)

