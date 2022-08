4.4 ( 7 )

Audiences TV prime samedi 20 Août 2022 : « The Voice Kids » leader, « Fort Boyard » en baisse. Hier soir victoire de TF1 avec le retour de « The Voice Kids ». Première soirée d’auditions à l’aveugle et premier leadership de la saison avec 3.22 millions de téléspectateurs et une large domination sur les cibles.







Du côté des cibles dites commerciales, notez 25% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 28% auprès des 15-24 ans.

Après deux ans d’absence, très bon retour pour The Voice Kids ! Très largement leader sur la soirée avec en moyenne – 3,2 M de Tvsp

-25% PdA FRDA-50 ans

-28% PdA 15-24 ans

Rdv semaine pro sur TF1 pour la suite des auditions à l’aveugle. #thevoicekids pic.twitter.com/jh3I6sqnI5 — ITV Studios France (@itvstudiosfr) August 21, 2022



Très belle seconde place pour France 3 et les championnats d’Europe d’athlétisme en direct du stade olympique de Munich avec plus de 2.43 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 15.4%.

France 2 est un peu à la peine avec Fort Boyard. Cet avant-dernier numéro de la saison s’est contentée de 2.03 millions de fidèles et 12.8% de part d’audience. C’est plutôt faible et c’est d’ailleurs la moins bonne performance de la saison. Notez une place de leader auprès des enfants avec près de 38% de pda sur les 4-14 ans.

#Audiences @France2tv Bon score hier @FortBoyardFr présenté par @olivierminne avec 📌 plus de 2M de tsp / 12,8% de PdA #FortBoyard Leader :

📍4-14 ans: 38,3% PdA

📍Parents : 24,3% PdA Bravo aux équipes ! pic.twitter.com/jy5nYgEonw — France2ServicePresse (@France2_Presse) August 21, 2022

Soupe à la grimace pour M6 et la suite de la saison 1 de « The Lost Symbol ». Malgré sa qualité, la sauce ne prend pas ou ne prends plus. Seuls 1.04 million d’inconditionnels hier soir (6.2% de pda).

Le top 5 est complété par le magazine « Échappées Belles ». Le premier numéro « Bienvenue en Géorgie » a fait rêver ou pas 1.02 million de personnes (pda 6%).

