Echappées Belles du 20 août : ce soir « Bienvenue en Géorgie » et « Week-end à Marseille »

Echappées Belles du 20 août 2022. Ce soir dès 20h55, France 5 vous propose deux rediffusions du magazine « Échappées belles ». Au programme aujourd’hui, le numéro « Bienvenue en Géorgie » suivi de « Week-end à Marseille ».







Echappées Belles du 20 août – Bienvenue en Géorgie

La Géorgie, un pays de cocagne à la croisée des chemins de l’Europe et de l’Asie : cachée entre les chaînes montagneuses des grand et petit Caucase, la petite perle a su se faire une place entre le géant russe et l’Orient. La générosité et l’hospitalité des Géorgiens ne sont pas une légende. Européenne, slave, turque, perse… de multiples influences contribuent à leur étonnant caractère et leur culture. Entre la capitale Tbilissi et la campagne, Jérôme va partir à la rencontre de ce peuple en empruntant les routes sinueuses d’un pays en pleine reconstruction. Toutes les générations se livrent à lui pour lui raconter l’histoire de » la perle du Caucase « .

Sujets : la Géorgie, une terre pleine de contrastes/le pays de l’excellence culturelle/La mer Noire, la Riviera du Caucase/Téléphériques, attention vertige/Fort comme un Géorgien/La Svanétie, le mythe de la Toison d’Or

Echappées Belles du 20 août – Week-end à Marseille

Ici à Marseille, règne l’accent du sud, la pétanque et le football, tout cela dans une ambiance vivante au parfum salé par la Méditerranée. La ville est caractérisée par les immigrations successives, qui en ont fait une ville monde, un savant mélange de cultures qui lui y apporte toute sa richesse. Elle grouille, explose de monde et de bruit ; sa particularité tient aussi dans la possibilité de s’échapper au calme en quelques instants. C’est la seule ville française qui connaît un parc national protégé en son sein. Ismaël emmène le téléspectateur entre terre et mer, dans une cité idéale pour un week-end sous le soleil…

Sujets : les Marseillais/Le train de la côte bleue/Les saveurs de Marseille/Marseille et ses ports/Dans le secret des Calanques/Quartiers Nord, au-delà des clichés.



