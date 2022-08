Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Vaimalama Chaves et Moussa ? (résumé émission 8 du 20 août 2022)

4.6 ( 10 )

Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 20 août 2022 – C’est parti pour le 8ème numéro de la saison 2022 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Messmer, Vaimalama Chaves, Moussa Niangane, Caroline Margeridon, Philippe Caverivière, et Edgar-Yves Monnou.







Le Père Fouras leur annonce l’atout de la soirée : « Les Choix cornéliens ». Avant certaines épreuves, ils vont devoir faire un choix !

On débute avec la Lutte pour Caroline. Et un choix : à l’aveugle ou avec la clepsydre à l’aveugle ! Caroline choisit de le faire à l’aveugle. Mauvais choix, c’est un échec.







Direction Haute Tension pour Vaimalama et Messmer. Mission réussie, clé remportée !



L’équipe poursuit avec la poutre à jets d’eau. Le taux de réussite de cette épreuve est de seulement 20%. Il y a un choix à faire : Moussa ou Philippe. Moussa se propose et il réussit au 3ème essai ! 2ème clé de la soirée.

On va ensuite au Roi du Silence. Messmer et Caroline y vont. C’est un échec !

Place au Casino et un nouveau choix à faire : un mini gobelet ou un gobelet géant. Edgar-Yves y va et choisit le gobelet géant. Mais c’est une catastrophe, il ne remporte pas la clé.

Direction le Débarras et c’est Philippe qui y va. Il donne une seule bonne réponse aux questions de Cyril. C’est donc raté !

C’est ensuite la Banque avec le choix du candidat. L’équipe choisit Moussa. Mais il ne réussit pas à remporter la clé et est fait prisonnier.

Place au Monde à l’envers pour Philippe. Il se donne à fond et revient avec la clé, la 3ème de la soirée.

Vaimalama et Edgar-Yves sont en l’air pour le Tir à la corde. Ils ont un choix, ils peuvent changer l’un des deux candidats. Edgar-Yves aimerait ne pas faire l’épreuve, Philippe accepte d’y aller. Mission réussie, ils remportent la clé !

Direction la Laverie Automatique pour Caroline et Messmer. C’est raté et le temps est terminé. Il manque 3 clés et il va falloir passer par le Jugement.

Mais d’abord, Moussa doit se libérer de prison avec Willy. C’est raté et Moussa reste donc en prison !

Place au Jugement. Edgar-Yves se propose pour aller chez Blanche, il réussit et ressort libre ! Messmer va chez Blanche à son tour. Il réussit lui aussi ! Philippe y va, il choisit Blanche aussi. C’est raté ! Il est donc prisonnier.

Ils ne sont donc que 4 pour les aventures. Caroline a un choix à faire pour commencer : la Cabine abandonnée ou la Cabine vertigineuse. Elle choisit d’aller dans les airs !

On commence avec le Laboratoire pour Vaimalama. C’est raté ! On continue avec la Cabine Vertigineuse et Caroline. Là aussi, c’est un échec. Messmer enchaine avec la Tête chercheuse. Toujours pas d’indice !

Et pour couronner le tout, Edgar-Yves abandonne pour le Surf ! Il ne reste donc qu’une seule aventure, la Maison de Poupées. Ils ont un choix à faire : si Vaimalama y va ce sera 2 indices ! Elle refuse c’est donc Caroline qui y va. Elle réussit et remporte donc le seul indice : COULEUR.

Moussa et Philippe doivent maintenant se libérer. Ils doivent manger du hareng fermenté. C’est réussi et ils ne font perdre aucun temps à leur équipe.

C’est l’heure du Conseil. Philippe y va le premier, c’est raté. Caroline y va et c’est encore un échec. Place ensuite à Moussa, il réussit son duel.

Il est temps de chercher le mot code. Ils ouvrent l’indice et font des sacrifices. Ils récupèrent les indices MINE et PAPIER. Ils trouvent le mot code : CRAYON.

Ils récoltent les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 7.546 euros au profit de l’association laVita.

Fort Boyard du 20 août, le replay

Si vous avez manqué ce 8ème numéro de Fort Boyard ce samedi 13 août, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 6 jours encore en cliquant ici.

