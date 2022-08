« Bienvenue à Marly-Gomont » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (7 août 2022)

5 ( 1 )

« Bienvenue à Marly-Gomont » ce dimanche 7 août 2022 sur TF1 – Ce dimanche soir à la télé, TF1 vous propose de voir ou revoir le très joli film « Bienvenue à Marly-Gomont ». Signé Julien Rambaldi, ce film inspiré d’une histoire vraie met en scène Marc Zinga et Aïssa Maiga.







Publicité





Un film que vous pourrez aussi voir en streaming sur MYTF1 via la fonction direct.







Publicité





« Bienvenue à Marly-Gomont » : histoire, résumé, synopsis

Fraîchement diplômé de l’école de Médecine de Kinshasa au Congo, le Docteur Zantoko prend son premier poste en France, dans un village du Nord, extrêmement rural, où les habitants désespéraient d’avoir enfin un médecin de campagne. Bientôt il fait venir sa famille entière, à qui il n’a pas tout à fait précisé que le village était aussi éloigné de Paris. Nous sommes en 1975. La déconvenue est double. Du côté des habitants, qui n’ont jamais vu d’étrangers de leur vie et du côté de la famille, qui doit s’acclimater à la vie rurale et aux esprits étriqués. Le Dr. Zantoko va faire tout son possible pour s’intégrer et faire tomber les appréhensions nombreuses et cocasses.

Le casting

Avec : Marc Zinga (Seyolo Zantoko), Jonathan Lambert (Lavigne), Aïssa Maiga (Anne Zantoko), Rufus (Jean)



Publicité





« Bienvenue à Marly-Gomont » : quelques image en vidéo

En attendant, nous vous proposons de découvrir quelques images du film avec la bande-annonce du film.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note