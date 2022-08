« Les traducteurs » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (dimanche 7 août 2022)

3 ( 2 )

« Les traducteurs » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir, dimanche 7 août 2022 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 vous propose le film inédit « Les traducteurs », sorti en salles en 2019 et réalisé par Regis Roinsard avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, et Riccardo Scamarcio.







A voir ce soir dès 21h10 sur France 2.







« Les traducteurs » : le synopsis

Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l’extérieur, neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d’un des plus grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du roman sont publiées sur internet et qu’un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon colossale, une question devient obsédante : d’où vient la fuite ?

Interprètes et personnages

Lambert Wilson (Eric Angstrom), Alex Lawther (Alex Goodman), Olga Kurylenko (Katerina Anisinova), Sidse Babett Knudsen (Helene Tuxen), Sara Giraudeau (Rose-Ma)



VIDEO bande-annonce

