Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Théo Curin et Damien Thévenot ? (résumé émission 6 du 6 août 2022)

Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 6 août 2022 – C’est parti pour le 5ème numéro de la saison 2022 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Damien Thévenot, Camille Cerf, Isabelle Vitari, Théo Curin, Nicole Ferroni, Cindy Sander.







Le Père Fouras leur annonce l’atout de la soirée : le jour de chance. Avant certaines épreuves, ils devront faire un choix entre deux cartes : un avantage sur l’une ou un désavantage sur l’autre !

La soirée débute avec la Caserne. Ils doivent choisir une carte : ils tombent sur la chance, l’épreuve se joue en relais et est donc moins fatigante. C’est Camille et Damien qui y vont. C’est gagné, ils remportent la clé !







Place à la Cellule Infernale pour Nicole. C’est un échec.



On continue avec le Looping pour Damien, qui est terrifié. Il fait preuve de courage et réussit à remporter la clé !

L’équipe poursuit avec la Ketchuperie. Tirage d’une carte, cette fois c’est la malchance ! Isabelle et Cindy doivent faire l’épreuve menottées ! C’est raté !

Place au Grand Boyard Hotêl pour Théo. Mission réussie, il ressort avec la clé.

La soirée continue avec le Monde à l’Envers. L’équipe tire la bonne carte, le temps peut être doublé ! C’est Camille qui y va. Mais même avec le double de temps, c’est perdu.

Le Chausseur kidnappe Damien. Il est inquiet quand le Chasseur lui explique qu’il va devoir traverser des flammes. Il trouve le courage et le fait ! Il remporte la 4ème clé de la soirée.

On poursuit avec la Lutte, l’équipe tire encore la bonne carte : ils peuvent choisir l’adversaire. C’est Nicole contre Lady Boo, ou Nicole et Cindy contre Big Boo. Elles décident d’y aller à 2 ! Nicole réussit à attraper la clé !

On retrouve ensuite Théo à la Cabine Vertigineuse. Il n’est pas rassuré mais il y a encore une carte à tirer. C’est la malchance, il n’a le droit qu’à une seule réponse ! Théo bute sur l’énigme du Père Fouras et ne trouve pas la réponse.

Direction la Laverie Automatique pour Camille et Isabelle. Elles se débrouillent pas si mal mais c’est raté.

L’équipe va devoir récupérer deux clés au Jugement. Ils doivent tirer une carte : le premier sacrifice va chez Blanche. Cindy se dévoue et réussit son défi ! Isabelle enchaine face à Rouge. Elle affronte Little Boo, qui gagne. Isabelle est donc envoyée en prison.

Place aux aventures. On commence avec la Maison de Poupées. Ils tirent la carte chance, les araignées ont été remplacées. C’est Cindy qui y va. Elle a peur mais réussit à remporter l’indice in-extremis ! Le premier indice est : FIN.

On poursuit avec le Téléphérisque et Théo. Il a très peur mais il y va et donne tout. Mission réussie et 2ème indice remporté : TÊTE.

Ça continue avec la Tête Chercheuse pour Damien. Encore une carte, ils tirent la malchance. L’épreuve va se jouer en duo. Camille rejoint donc Damien. Ils réussissent et remportent l’indice : NUMÉRO.

Place à la Chaise Instable. Ils tirent une carte et peuvent choisir entre Cindy et Nicole. Elles hésitent, Nicole décide d’y aller. Nicole réussit à vaincre sa peur du vide, elle monte sur la chaise et saute, mais elle rate l’indice.

C’est l’heure de la dernière aventure, la Cabine Abandonnée. C’est Cindy qui y va, elle panique et abandonne !

Isabelle doit maintenant se libérer. Elle doit manger des pouces-pieds sans faire perdre du temps à son équipe dans la salle du trésor. Elle a tout mangé dans le temps imparti, elle ne fait perdre aucun temps !

Place au Conseil. Camille commence et remporte son duel. Isabelle enchaine et remporte elle aussi son duel ! On finit avec Damien, qui perd son duel.

Il est temps de chercher le mot code. Ils ouvrent les indices et doivent faire un sacrifice. Ils obtiennent l’indice TUEUR et trouvent le mot code : SÉRIE.

Ils récoltent les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 19.960 euros au profit de l’Association Handi’Chiens.

Fort Boyard le replay du 6 août

Si vous avez manqué ce 6ème numéro de Fort Boyard ce samedi 6 août, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 6 jours encore en cliquant ici.

