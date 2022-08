« Bis » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (11 août 2022)

5 ( 1 )

Bis au programme TV de ce jeudi 11 août 2022 – Ce jeudi soir à la télé, TF1 vous propose de voir ou de revoir le film « Bis », une comédie de Dominique Farrugia portée par Kad Merad, Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Gérard Darmon, Julien Boisselier, Anne Girouard, et Eleonore Bernheim.







Un film très drôle à suivre dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1.







« Bis » : présentation

Amis depuis le lycée, Patrice et Eric ont pris deux chemins très différents. Si le premier mène une vie bien rangée, le second, célibataire endurci, multiplie les conquêtes et les emmerdes. Propulsés en 1986, ils s’offrent une occasion inespérée de modifier le cours de leur vie. Kad Merad et Franck Dubosc, dirigés par Dominique Farrugia, se glissent dans la peau de ces personnages hauts en couleur.

Synopsis officiel



Gynécologue reconnu, marié à son amour de jeunesse et père d’une adolescente, Patrice s’est lassé de son existence qu’il trouve fade et ennuyante. Dépité de voir ses parents végéter en maison de retraite, il n’a cependant ni la force, ni l’envie de s’occuper d’eux. Patrice se lamente auprès de son ami d’enfance, Eric. Ce dernier, restaurateur divorcé sans enfant, accumule les conquêtes et les dettes et avoue à Patrice être en train d’organiser son départ vers la Thaïlande pour échapper au fisc. Patrice lui rétorque envier sa vie sans attaches… Après une soirée arrosée et une chute dans les escaliers, les deux amis se réveillent en 1986, l’année d’obtention de leur baccalauréat. Eric retrouve alors son père avec lequel il était resté fâché jusqu’à sa mort et Patrice redécouvre sa femme lorsqu’ils étaient tombés amoureux. Ce retour dans le passé sera-t-il l’occasion de changer le cours de leurs existences ?

Bis, vidéo

Découvrez maintenant la bande-annonce du film

Bis, avec Franck Dubosc et Kad Merad, jeudi à 21H10 sur #TF1 pic.twitter.com/kq86OtpqdO — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) August 9, 2022

