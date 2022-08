Capital du 21 août : sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

5 ( 1 )

Capital du 21 août 2022 : sommaire et reportages – Ce soir sur M6, et comme chaque dimanche, Julien Courbet vous donne rendez-vous ce soir pour un nouveau numéro inédit de « Capital ». Et aujourd’hui, il a pour thème : « Mini ou XXL : la grande ruée sur les camping-cars ».







A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Capital du 21 août 2022 : sommaire et reportages de ce soir

Avec déjà plus de cinq-cent-mille camping-cars en circulation, l’engouement pour les vacances itinérantes ne faiblit pas ! Au contraire, il ne s’est jamais vendu autant de ces véhicules de loisirs que ces douze derniers mois : trente-mille véhicules neufs et soixante-douze-mille véhicules d’occasion !

Mini ou XXL, la course au confort !

Pour attirer de nouveaux clients, les constructeurs doivent sans cesse innover et suivre les tendances qui rythment le marché. Ce qui fait rêver cette année, c’est le confort absolu. Un grand salon, un dressing intégré, plus de couchages. Les ingénieurs doivent se casser la tête pour faire tenir toujours plus d’éléments dans peu de mètres carrés. Et surtout, sans faire exploser les budgets ! Quelles sont leurs astuces ? Immersion chez le géant allemand Dethleffs pour découvrir ses secrets de fabrication.



Modèles d’occasion : où se cachent les bonnes affaires ?

Les vacanciers au budget serré se dirigent plutôt vers le marché de l’occasion. Vans, fourgon ou camping-car, les modèles de seconde main sont très recherchés et deviennent une denrée rare sur le marché. Les professionnels se les arrachent pour répondre à la demande de clients toujours plus nombreux. Certains se laissent tenter par des annonces alléchantes sur internet. Mais comment être sûr d’acheter un camping-car en bon état ? Certaines sociétés proposent, contre commission, d’expertiser les véhicules en vente. Est-ce intéressant de s’offrir leurs services ? D’autres recherchent les camping-cars les plus « maltraités » du marché pour les acheter à prix cassés et les rénover. Comment leurs acheteurs négocient-ils avec les propriétaires ?

Les nouveaux tour-operators du camping-car : comment font-ils fortune ?

Pour ceux qui rêvent de vacances itinérantes tout en évitant les déboires, de nouvelles solutions tout confort, clés en main, rencontrent de plus en plus de succès : la location pour quelques jours, ou mieux encore le voyage organisé pour camping-caristes. Aucun souci de stationnement, ni de mécanique, les deux cauchemars du conducteur ! Enquête sur ces nouveaux business qui promettent d’en finir avec les galères.

Capital du 21 août la bande-annonce

On termine comme toujours avec un extrait de ce qui vous attend ce soir.

