Capital du 28 août 2022 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

5 ( 1 )

Capital du 28 août 2022 : sommaire et reportages – C’est dimanche et comme toujours, Julien Courbet vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Kiabi, Noz, Electro Dépôt : comment les rois des zones commerciales cassent-ils les prix ? ».







Publicité





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Publicité





Capital du 28 août 2022 : sommaire et reportages de ce soir

Kiabi : les secrets de la marque à petits prix et aux maxi profits

Des T-shirts dès deux euros, des pyjamas à quatre euros, des jeans chino à quinze euros… ne cherchez plus, ces petits prix sont signés d’une enseigne bien connue des Français : Kiabi, cinq-cents magasins dont trois-cent-cinquante en France, deux milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Avec près de 7% de part de marché, c’est tout simplement le leader de l’habillement en France. Au-delà de ses prix serrés, quels sont les secrets de cette enseigne pour s’imposer sur ce marché ultra-concurrentiel ?

Discounter et destockeurs : comment sont-ils devenus les rois des zones commerciales ?

Décathlon, Action, Noz, Gifi, Electro Dépôt : ces enseignes bien connues sont implantées dans les huit-cents zones commerciales de France. Des lieux qui sont devenus le rendez-vous incontournable des consommateurs à la recherche de l’offre la plus large, et surtout des prix les plus attractifs. Sept achats sur dix en France sont maintenant réalisés dans l’une de ces zones commerciales qui quadrillent le territoire. Capital décrypte pour vous les conséquences économiques de l’offensive des rois des petits prix, plus que jamais au cœur de tous les enjeux de nos zones commerciales.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note