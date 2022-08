« Pupille » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (28 août)

5 ( 1 )

« Pupille » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir, dimanche 28 août 2022 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 vous propose le film inédit « Pupille ». Un film bouleversant sur le parcours de l’adoption avec Sandrine Kiberlain et Gilles Lellouche.







A voir ce soir dès 21h10 sur France 2, ou sur france.tv via la fonction direct.







« Pupille » : le synopsis

Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C’est un accouchement sous X. La mère a deux mois pour revenir sur sa décision… ou pas. Les services de l’aide sociale à l’enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s’occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase d’incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s’appelle Alice et cela fait dix ans qu’elle se bat pour avoir un enfant. Pupille est l’histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, 3 mois.

Interprètes et personnages

Avec Sandrine Kiberlain (Karine), Gilles Lellouche (Jean), Élodie Bouchez (Alice), Olivia Côte (Lydie), Clotilde Mollet (Mathilde), Miou-Miou (Irène), Leïla Muse (Clara), Stéfi Celma (Auxiliaire Élodie), Youssef Hadji (Ahmed)



VIDEO bande-annonce

