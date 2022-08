Danse avec les Stars : l’influenceuse Lea Elui au casting

4.2 ( 5 )

Danse avec les Stars 2022, infos casting – Le casting de la saison 2022 de « Danse avec les Stars » se dévoile peu à peu. Après Billy Crawford et Florent Peyre, un nouveau nom a été dévoilé ce lundi : l’influenceuse Lea Elui.







Vous ne la connaissez peut être pas et pourtant Lea Elui est la française la plus populaire sur les réseaux sociaux. Elle compte plus de 11 millions d’abonnés sur Instagram, c’est plus que David Guetta !







Sur TikTok, où Lea Elui s’est fait connaitre, elle compte plus de 17 millions d’abonnés !

Aujourd’hui âgée de 21 ans, elle a démarré à l’âge de 16 ans sur TikTok avec des vidéos de danse orientale. Elle ne sera donc pas totalement novice sur le parquet de « Danse avec les Stars ».



Lea Elui au casting de Danse avec les Stars

