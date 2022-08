Plus belle la vie en avance : Mirta découvre le visage de Luc (vidéo PBLV épisode n°4594)

4.1 ( 9 )

Plus belle la vie en avance spoilers – Mirta est dans le creux de la vague depuis qu’elle a appris qu’elle a un cancer dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. Mais elle a trouvé un précieux réconfort avec le Père Luc. Et Mirta va découvrir on visage dans l’épisode de vendredi prochain…







Le Père Luc est installé en terrasse près de l’église, Mirta est à une table voisine et comprend très vite de qui il s’agit.

Mirta est troublée et le fixe en souriant. Le Père Luc ne comprend pas et se présente mais Mirta est incapable d’aligner deux mots… Et pour cause, non seulement Mirta est sous le charme d’un prêtre, mais en plus il est beaucoup plus jeune qu’elle !



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4594 du 5 août 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

