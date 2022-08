Demain nous appartient spoilers : Samuel sauvé, Nordine en danger, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 15 au 19 août)

4.6 ( 10 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 15 au 19 août 2022 – C’est samedi et comme chaque week-end, si vous êtes fan de la série de TF1 « Demain nous appartient » et impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine, c’est le moment. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la fin du cauchemar pour Samuel.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : un meurtre se prépare (vidéo épisode du 17 août)







Publicité





Nicolas est déterminé à se débarrasser de lui mais Samuel est finalement sauvé in-extremis.



Publicité





Mais une nouvelle menace rôde déjà sur Sète. Une mystérieuse personne avec un masque de clown va terroriser la ville ! A commencer par Nordine, qui alors qu’il embrasse Manon, se fait menacer. Il a l’arme du clown contre la tête…

Charlie est menacée elle aussi et donne des infos précieuses à la police… Quant à Camille, la fête est finie! Elle va devoir assumer ses dérapages.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 15 au 19 août 2022

Lundi 15 août (épisode 1251) : Alors que les espoirs se réduisent, Aurore reçoit un appel qui pourrait tout bouleverser. Contre toute attente, le sacrifice de Dorian est récompensé. Le comportement de Marianne pourrait coûter cher à Judith.

Mardi 16 août (épisode 1252) : Les policiers font un bond dans l’enquête. Victoire doit prendre une lourde décision. Pour Manon, c’est le bouquet ! Chez Camille, l’heure n’est plus à la fête.

Mercredi 17 août (épisode 1253) : Une nouvelle menace rôde dans Sète, Nordine prend l’affaire à bras le corps. Emma et Camille sont en pleine course contre la montre. Benjamin voit clair dans le jeu de Nathan.

Jeudi 18 août (épisode 1254) : Charlie apporte son aide à la police. Le profil du ravisseur se précise. Juliette revient sur sa décision. C’est la crise chez Tristan. Nathan doit affronter ses peurs.

Vendredi 19 août (épisode 1255) : Sébastien pousse Martin à prendre des sanctions. Le geste de Bart pourrait lui coûter cher. Au grand dam de Victoire, Samuel reprend ses habitudes. Nordine a pris sa décision : c’est définitivement terminé.

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 15 au 19 août 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note