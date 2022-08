50mn Inside du 13 août : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 9 )

50mn Inside du 13 août, sommaire et reportages En ce samedi estival pour beaucoup synonyme de vacances, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro estival de « 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Dans 50 mn Inside l’actu :

🎶 La story – Back to Black, Amy Winehouse

Parmi les nombreux tubes d’Amy Winehouse qui restent ancrés dans nos mémoires, il y a cette chanson, récit d’une passion destructrice qui a précipité la chute de cette jeune artiste talentueuse …



📸 Le portrait – Michou 📸

Il incarne à lui seul toute une génération, Michou, 20 ans, 7,5 millions d’abonnés sur YouTube et 4 millions sur Instagram.

Aujourd’hui, la notoriété de Michou dépasse le cadre des réseaux sociaux …

✨ À la Une : Julia Roberts

⭐️ En intimité avec Flavie Flament

Et dans « 50 mn Inside, le Mag » :

Et direction la Corse dans le Mag.

« 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag » à suivre dès 17h55 sur TF1 ! Soyez au rendez-vous !

