Des trains pas comme les autres du 25 août : le Mexique ce soir sur France 5

Des trains pas comme les autres du 25 août 2022 – C’est un numéro inédit de votre émission « Des trains pas comme les autres » qui vous attend ce jeudi soir sur France 5. Le globe-trotter Philippe Gougler vous emmène au Mexique !







Des trains pas comme les autres du 25 août 2022

Au Mexique, ce grand pays d’Amérique du Nord, il y a des trains très particuliers : les trucks, des chariots de bois tirés par des chevaux et qui permettent des balades dans les forêts du Yucatan. Au terminus de ces petites voies, Philippe Gougler découvre les canotes, des grottes inondées d’une eau cristalline parfaite pour la détente.

Notre globe-trotter ferroviaire continue ensuite son voyage en direction de la capitale, Mexico City. Après le métro, Philippe teste les coccinelles dans des quartiers aux rues pentues, une incroyable balade sens dessus-dessous… Au Mexique, il y a deux trains qu’il faut absolument emprunter : le premier s’appelle El Chepe.

Il part de la gare de Chihuahua et traverse des paysages à couper le souffle… C’est un train de luxe de toute beauté. Plus au sud, le train de la Tequila est à consommer avec modération. Il permet de rejoindre le village de Tequila en traversant les champs d’Agave tout en dégustant le célèbre alcool. Enfin, Philippe ne pouvait pas partir du Mexique sans assister à la traditionnelle fête des morts, le Dia de los Muertos, à Patzcuaro.

Découvrir un pays à bord de ses trains, voyager avec ses habitants, avancer au milieu de paysages au rythme de la locomotive… Philippe Gougler a la curiosité contagieuse et le goût du voyage, ponctué par les rencontres. Pendant tout l’été, il partage à bord de trains typiques, ses balades dépaysantes au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.



À 21h50, la soirée continue avec la rediffusion d’une autre aventure ferroviaire de Philippe Gougler en Autriche.

« Des trains pas comme les autres » c’est ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

