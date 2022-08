Plus belle la vie spoilers : les résumés jusqu’au 30 septembre 2022

4.3 ( 6 )

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu'au 30 septembre 2022 – Accro au feuilleton marseillais « Plus belle la vie » et impatient d'en savoir plus sur ce qui vous attend ? Alors c'est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars Actu vous dévoile en avant-première les derniers spoilers pour la semaine du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans plus d’un mois, on peut vous dire que le méchant Livia est de retour et avec un plan ! Roland est de retour et s’occupe d’aider Kilian avec le bar. Père et fils se rapprochent.

Kevin est sous le charme d’une certaine Alexandra tandis que sa mère, Laetitia, devient professeur au lycée.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 26 au 30 septembre 2022

Lundi 26 septembre 2022, épisode 4625 : Tandis que Livia met son plan en action, Roland donne une leçon un peu particulière à Kilian. Laetitia n’est pas au bout de ses peines au lycée.

Mardi 27 septembre 2022, épisode 4626 : Tandis que les évadés perturbent la vie des Mistraliens, Roland raconte une période secrète de sa vie.

Mercredi 28 septembre 2022, épisode 4627 : La menace des évadés se précise pendant que Laetitia s’engage dans la bataille. Kevin cherche à conquérir Alexandra.

Jeudi 29 septembre 2022, épisode 4628 : Pendant que la police arrête un des évadés, Roland et Kilian se rapprochent. Alexandra change d’attitude vis à vis de Kevin.

Vendredi 30 septembre 2022, épisode 4629 Tandis que les Mistraliens doivent faire face aux évadés, Kilian offre le plus beau des cadeaux à Roland. Noé et Betty se font afficher au lycée.

Retrouvez Plus belle la vie chaque soir du lundi au vendredi sur France 3, mais aussi en avant-première et en replay sur france.tv

