Ici tout commence du 15 août : Noémie soutient Salomé (résumé + vidéo épisode 465)

Ici tout commence du 15 août, résumé et vidéo extrait de l’épisode 465 – Salomé culpabilise ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Salomé s’en veut de n’avoir rien vu et accuse le choc de l’arrestation de Swan. Anaïs la soutient, et Noémie aussi. Elle ne lui en veut absolument pas.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 15 août – résumé de l’épisode 464

Salomé est mal après l’arrestation de Swan. Elle peut compter sur le soutien d’Anaïs, qui lui explique qu’elle n’a rien à se reprocher. Mais Salomé s’en veut de n’avoir rien vu… Noémie arrive et la rassure : elle ne lui en veut absolument pas !



C’est sur une victoire en demi-teinte que le championnat s’achève. Une voiture emporte quelqu’un loin de L’institut tandis qu’une autre y ramène Teyssier, prêt à en découdre.

Ici tout commence – vidéo première scène du 15 août

