Ici tout commence du 4 août : Joachim est de retour (résumé + vidéo épisode 458)

Ici tout commence du 4 août, résumé et vidéo extrait de l’épisode 458 – Teyssier ne va pas bien ce soir dans votre série « Ici tout commence » et il doit appeler son médecin en urgence… Et pendant ce temps là, Clotilde retrouve Joachim et lui fait une proposition d’emploi à l’institut !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 458



Le championnat de pâtisserie provoque une poussée de sclérose en plaques au chef Teyssier. Mais il est inconcevable pour lui de s’arrêter en pleine course. Il est prêt à tout, quitte à mettre sa santé en péril…

Pendant ce temps là, Joachim est de retour, pour le plus grand bonheur de Clotilde. Et alors qu’il doit repartir la semaine prochaine pour du travail, Clotilde lui fait une proposition qu’il ne peut pas refuser !

A l’hôtel Beaumont, Enzo se retrouve ciblé. Et il y a anguille sous roche avec les parents de Solal.

Ici tout commence – vidéo première scène du 4 août

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

