Ici tout commence spoilers : Cardone démasquée, Noémie en vie, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 8 au 12 août)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 8 au 12 août 2022 – C’est le week-end, et pour les fans assidus du feuilleton de TF1 « Ici tout commence », c’est le moment d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine. En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par les découvertes sur la cheffe Cardone.

En effet, alors que Swan est accusé, Cardone est finalement démasquée et embarquée par la police.



Pendant ce temps là, Noémie est bien en vie ! Mais elle est en sale état et erre dans un endroit apparemment désert, sous le soleil… Va-t-elle être retrouvée à temps ?

De leur côté, Louis et Charlène annoncent leurs fiançailles ! Théo n’est pas d’accord tandis que Mehdi et Hortense sont dégoûtés qu’ils aient pris leur place au Pop-Up.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 8 au 12 août 2022

Lundi 8 août (épisode 460) : Coup de théâtre à l’hôtel Beaumont : le coupable semble démasqué. De son côté, Charlène veut faire une grande annonce. Entre Laetitia et Guillaume, le bateau tangue.

Mardi 9 août (épisode 461) : Stupeur à l’hôtel Beaumont : un concurrent fait un retour inattendu. A L’institut, Laetitia met ses talents au service de Tony et Gaëtan. En cuisine, l’amour entre Clotilde et Joachim tombe en panne.

Mercredi 10 août (épisode 462) : Salomé flaire l’odeur du véritable coupable. A L’institut, Jasmine va réjouir son banquier, mais ce n’est pas sans danger. Acculé, Louis fait une confidence à Lionel…

Jeudi 11 août (épisode 463) : Salomé cuisine le coupable, alors contraint de passer aux aveux. De son côté, Jasmine se prête à un nouveau jeu risqué. Au Pop Up, l’annonce d’un grand événement fait du bruit.

Vendredi 12 août (épisode 464) : Entre faire confiance ou prendre les devants : le cœur de Salomé balance. Les réseaux sont en ébullition : Louis et Charlène font une grande annonce. De son côté, Laetitia joue au petit fantôme, provoquant le harcèlement de Kelly.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 8 au 12 août 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

