Kendji Girac dans Champion le 5 septembre sur TF1

Kendji Girac dans Champion le lundi 5 septembre – Bonne nouvelle pour les fans du beau Kendji Girac. Le chanteur va faire ses débuts en tant que comédien dans le téléfilm « Champion », qui sera diffusé le lundi 5 septembre sur TF1.







Kendji Girac ajoute une nouvelle corde à sa guitare en incarnant son premier rôle pour TF1 dans « Champion ». Il y incarne Zach, un jeune menuisier souffrant d’illettrisme. Une interprétation d’une grande sincérité, à l’image de l’artiste qui attendait un projet le touchant profondément pour faire ses premiers pas devant la caméra.







« J’avais envie de jouer devant une caméra depuis longtemps, mais j’attendais un projet qui me corresponde vraiment. Je souhaitais que ce premier rôle soit l’occasion de faire passer un message important à mes yeux. » a déclaré Kendji dans une interview pour myTF1. « J’ai été très touché par l’histoire de Champion, que je trouve incroyable. Plus jeune, j’ai éprouvé des difficultés à lire et à écrire car je n’ai pas eu un parcours scolaire classique du fait de mes voyages »

Kendji Girac dans Champion, L’histoire en quelques lignes

A 24 ans, Zack a toutes les apparences d’un jeune homme bien dans sa peau. Son secret est bien gardé. Menuisier de talent, il construit des cabanes perchées dans les arbres avec son père. Mais sa passion, c’est la boxe, qu’il enseigne bénévolement. Zack envisage de s’installer avec Marjorie quand son père fait une mauvaise chute et tombe dans le coma. Il doit faire face, seul, à la tête de la petite entreprise familiale. Les lacunes qu’il pensait avoir surmontées refont surface, et alors qu’une nouvelle venue, Inès, entre dans sa vie, son secret risque à tout moment d’être révélé : Zack est illettré.



Le casting

Avec : Kendji Girac (Zack), Lubna Azabal (Gloria), François Creton (Jo), Hahane El Yousfi (Inès), Aurélie Pons (Marjorie), Keanu Peyran (Anthony), Jean-Michel Tinivelli (Freddy)

