« Le grand quiz » du 6 août 2022 : quels invités pour la spéciale baccalauréat ce soir sur TF1 ? Ce samedi soir, TF1 vous propose un nouveau numéro du jeu « Le grand quiz », présenté par Hélène Mannarino. Il s’agit aujourd’hui d’une spéciale baccalauréat.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming puis replay sur MYTF1.







« Le grand quiz », présentation de votre émission

Et si vous deviez passer votre baccalauréat demain, quel serait votre objectif ? Une mention ou la moyenne ? Dans quelles matières seriez-vous le plus à l’aise ?

TF1 vous propose de vous tester en famille et dans la bonne humeur en participant au « Gand Quiz Spécial Baccalauréat ».



Au cours de cette soirée incroyablement animée, 40 questions (8 manches de 5 questions) seront posées pour réviser les fondamentaux du baccalauréat : le français, les mathématiques, l’histoire, la géographie, les sciences, l’art, l’économie et l’éducation morale et civique. Les questions seront illustrées et/ou corrigées par des photos ou des extraits vidéos.

« Le grand quiz » du 6 août 2022 : les invités

Sur le plateau, pas moins de 150 personnes seront réparties en 3 générations : les 16/29 ans, les 30/44 ans et les 45 et plus. Chaque tranche d’âge sera représentée par deux invités, soit 6 invités en tout : Elsa Bois, Diane Leyre, Jérémy Frérot, Anaïs Grangerac, Daniel Russo et Caroline Diament, qui en profiteront pour vérifier aussi leurs connaissances et s’amuser tous ensemble d’anecdotes et de révélations !

Les 16/29 ans seront accompagnés de Elsa Bois, Diane Leyre

Les 30/44 ans seront avec Jérémy Frérot, Anaïs Grangerac

Les 45 ans et plus feront équipe avec Daniel Russo et Caroline Diament

La bande-annonce

On termine avec les images, celles de la bande-annonce.

Toutes générations confondues, venez jouer et vérifier vos connaissances mais surtout rire et vous divertir avec « Le Grand Quiz Spécial Mémoire » ! Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.

