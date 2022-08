« Le silence de l’eau » du 7 août 2022 : vos épisodes de la saison 2 inédite ce soir

5 ( 1 )

« Le silence de l’eau » du 7 août 2022 – France 2 poursuit la diffusion de la saison 2 de la série italienne « Le silence de l’eau » ce dimanche soir. Au programme aujourd’hui, pas moins de quatre épisodes inédits à la suite !







Publicité





Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3 et dès maintenant puis en replay sur France.TV







Publicité





« Le silence de l’eau » – Présentation de la saison 2

Un an après l’affaire Laura Mancini, la vie à Castel Marciano a retrouvé sa tranquillité. Andrea Baldini s’apprête à quitter le commissariat de la ville pour aller travailler à Trieste avec Luisa Ferrari. Quand cette dernière tombe par hasard sur une fillette au milieu d’une route en pleine nuit, Andrea et elle se retrouvent face à un double homicide à élucider. Parallèlement, Andrea voit sa vie de famille se compliquer avec le retour inopiné du père biologique de Matteo. Une saison 2 pleine de rebondissements et d’adrénaline !

Vos 4 épisodes inédits ce 7 août 2022

Saison 2 épisode 5 : Dans sa caravane, Roco regarde la vidéo de l’anniversaire de Sara, qui se déroule en pleine nature et où sont présents leurs deux enfants. Sur ces images prises par lui-même, Sara lui demande pourquoi il a invité Sergio, avant de lui rappeler qu’elle ne veut pas de ce dernier à son anniversaire. De son côté, Andrea annonce à Roberta qu’Elio est apparu dans l’enquête, avant d’informer Luisa qu’il a parlé à sa femme de l’enquête. Celle-ci lui demande de s’efforcer de rester lucide. Les deux enquêteurs sont en pleine confusion : ils ne savent plus quoi penser de Rocco, tout en commençant à avoir des doutes sur Elio, le père de Matteo.



Publicité





Saison 2 épisode 6 : Rocco Liverani supporte de plus en plus mal de ne pas pouvoir voir sa fille Guilia, dont les oncles et tantes Silvia et Umberto adoptent un comportement de plus en plus étrange. En conséquence, il prend la décision de se présenter chez cette dernière. De son côté, le commissaire adjoint Andrea Baldini ne supporte plus l’attitude d’Elio, l’ex de sa femme. Ce dernier multiplie les provocations.

Saison 2 épisode 7 : Accusé d’avoir tabassé Elio, le commissaire adjoint Andrea Baldini est interrogé par son homologue et partenaire d’enquête Luisa Ferrari, laquelle ne sait plus quoi penser, surtout que ce dernier persiste à clamer son innocence. De son côté, Elio Moras prend le rôle de la victime, particulièrement auprès de Matteo, son fils. Pendant ce temps, afin de lui annoncer qu’il lui laisse la salle de sport, Sergio Camisa appelle Rocco Liverani, avant de s’enfuir. Soucieuse de savoir la petite Guilia dans un foyer, Luisa use de la marge de manœuvre dont elle dispose pour lui venir en aide.

Saison 2 épisode 8 : Lors d’une dispute, Sara annonce à Rocco que Guilia n’est pas sa fille. Au commissariat, alors que le suspect nie avoir eu cette conversation avec sa femme décédée, Andrea lui annonce que le procureur a donné son aval pour un test ADN. Désormais, tous les indices indiquent la culpabilité de Rocco dans le meurtre de Sara et Luca. Pendant ce temps, c’est surtout la disparition d’Elio qui préoccupe Andrea Baldini.

VIDÉO bande-annonce

VIDÉO À VENIR

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note