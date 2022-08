« Capital » du 7 août 2022 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

5 ( 1 )

« Capital » du dimanche 7 août 2022 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous donne rendez-vous ce soir sur 6 pour un nouveau numéro inédit de « Capital ». Et ce soir, il a pour thème : « Vacances natures, bonnes affaires au grand air ».







A découvrir dès 21h10 sur M6







« Capital » du 7 août 2022 : sommaire et reportages de ce soir

Passer un été farniente sur des plages bondées, le concept ne fait plus autant rêver. De plus en plus de vacanciers aspirent à tout autre chose ! Soif d’air pur, d’activités natures, la tendance est clairement aux séjours écologiques. Alors à quoi ressemblent les nouvelles vacances des Français ?

La randonnée est, de loin, l’activité sportive préférée des Français et celle qui a le plus progressé en dix ans. Ringarde autrefois, elle est devenue tendance chez les jeunes grâce notamment à des concepts inattendus, comme celui lancé par Vincent Drye : huit à neuf heures de marche par jour mais, le soir au camping, c’est la grosse fiesta. Prix : 160 euros les trois jours ! Les 25-35 ans en redemandent !



Ce besoin de randonnée et de nature va souvent de pair avec l’envie de consommer ses vacances autrement. Huit Français sur dix veulent voyager de manière plus écologique. Un tiers d’entre eux sont même prêts à payer dix à vingt euros de plus par nuit pour un logement de vacances respectueux de l’environnement ! Des milliers d’hôtels, de campings et de gîtes, mais aussi quelques palaces se lancent dans leur « transition écologique ».

Affichant de plus en plus de labels verts : écolabel, clef verte… Que proposent ces établissements ? Tri sélectif, petits déjeuners locaux, composte, toilettes sèches, à quoi vont ressembler vos séjours et surtout à quels prix ? Car s’ils économisent l’eau et l’énergie, peuvent-ils aussi baisser votre facture ?

