Mask Singer : qui se cache derrière le Génie ? Indices

Mask Singer saison 4 les indices sur le Génie – A quelques heures du deuxième prime de la saison 4 de « Mask Singer », on vous propose de découvrir quelques indices sur l’un des six nouveaux masques que vous allez découvrir ce soir !







Les enquêteurs, Chantal Ladesou, Kev Adams, Jeff Panacloc et Vitaa, vont être particulièrement perdus face au costume du Génie.







Mask Singer saison 4 : qui se cache derrière le Génie ?

Le Génie semble être de petite taille et on peut dire qu’il est vraiment intriguant !

Indice n°1 : les enquêteurs ont pensé qu’il s’agissait de Booder de par sa démarche



Indice n°2 : il va faire une déclaration à Chantal, Kev Adams pense alors que la célébrité derrière le masque n’est pas toute jeune

Pas facile d’avoir une idée mais ce soir, un magnéto rempli d’indices sera diffusé et il chantera avec sa véritable voix ! Saurez-vous démasquer le Génie ?

VIDÉO Mask Singer un indice sur le Génie

D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1. En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 30 août à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

