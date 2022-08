MasterChef du 30 août : ce soir, Frédéric Anton est de retour

5 ( 4 )

MasterChef du 30 août 2022 – France 2 poursuit la diffusion de la nouvelle saison de MasterChef ce mardi soir. Place à la seconde soirée du concours culinaire qui fait son grand retour à la télévision ! Et ce soir, Frédéric Anton est de retour.







A suivre dès 21h10 sur France 2, mais aussi en avant-première et en replay sur france.tv







MasterChef du 30 août 2022, Frédéric Anton est de retour

Cette semaine, Frédéric Anton est le chef invité pour challenger et conseiller les candidats. Ancien juré de MasterChef aux côtés de Yves Camdeborde, Frédéric Anton est un chef cuisinier trois étoiles au Guide Michelin.

Les candidats encore en course vont devoir affronter une épreuve mythique de MasterChef : la boite mystère. Ils vont devoir faire preuve d’imagination pour cuisiner un plat avec les ingrédients contenus dans la boite !



Présentation de la saison 2022

Cette version 2022 de MasterChef s’inscrit dans les tendances de la gastronomie que suivent les plus grands chefs : l’anti-gaspillage, la saisonnalité, l’éco-responsabilité, la valorisation de nos terroirs… sans oublier la gourmandise et surtout le plaisir ! Le potentiel de ces cuisiniers et cuisinières passionnés ne va cesser de surprendre les chefs : ils font face à des amateurs qui sont prêts à tout pour les impressionner et les surprendre.

Chaque semaine, nos chefs invités : Christian Constant, Frédéric Anton, Alessandra Montagne, Simone Zanoni, Emeline Aubry, Olivier Bellin, Fanny Rey, Pierre Augé, Mory Sacko, Christophe Michalak ou encore Eric Briffard se succèdent pour challenger et conseiller les amateurs.

Sous l’œil bienveillant des trois chefs, les candidats et candidates venus de toute la France devront se surpasser pour espérer décrocher le titre de « Meilleur cuisinier amateur de France ».

Enfilez vos tabliers et préparez vos papilles, MasterChef revient ce soir à 21h10 sur France 2 !

