« Motive : le mobile du crime » du 8 août 2022 : vos épisodes de ce soir

« Motive : le mobile du crime » du 8 août 2022 – Ce lundi soir, France 2 continue la diffusion de la saison 4 inédite de la série « Motive : le mobile du crime ». Au programme ce soir, un seul épisode inédit suivi de trois rediffusions.







Rendez-vous ce soir à partir de 21h10 sur France 2 ou en replay, avant-première et streaming vidéo sur France.TV







« Motive : le mobile du crime » du 8 août 2022 : votre épisode inédit de ce soir

Saison 4, épisode 12 : Chronologie de la douleur – A l’invitation de son ancienne professeure, le juge Natalie Rodman, le lieutenant Angie Flynn participe à une session de questions / réponses avec des étudiants de la juriste réputée. Quelques heures plus tard, une partie de la maison de madame Rodman est emportée par une violente explosion. Son mari, Brent, un écrivain, est certain d’avoir vu une voiture rôder près de chez eux. Angie enquête sur le conducteur de cette voiture et vient rendre ses conclusions à la juge Rodman quand celle-ci s’effondre devant elle, et meurt peu de temps après, victimes des effets secondaires provoqués par cette explosion.

Rappel, présentation de la saison 4

Nous retrouvons dans cette saison le détective Angelika « Angie » Flynn sous les ordres de Oscar Vega devenu capitaine. Avec sa nouvelle coéquipière et son équipe, Angie se met en danger pour résoudre des affaires souvent humainement sensibles.



La série est construite toujours de manière originale où chaque épisode nous révèle au démarrage l’identité de la victime et celle du meurtrier. Les téléspectateurs suivent alors Angie dans ses recherches pour rassembler des preuves et finalement découvrir le mobile du crime.

Avec Kristin Lehman (Lieutenant Angie Flynn), Louis Ferreira (Lieutenant Oscar Vega), Brendan Penny (Lieutenant Brian Lucas), Lauren Holly (Docteur Betty Rogers), Victor Zinck Jr. (Lieutenant Mitch Kennecki), Marci T. House (Chef Jennifer Wells)…

